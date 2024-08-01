"Бен Ладен из Газы": ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа

Ликвидированный боевик лично причастен к подготовке многих терактов и атак на Израиль и был одним из организаторов нападения 7 октября 2023 года.

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Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в секторе Газы одного из лидеров террористической группировки ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Об этом пресс-служба ЦАХАЛ сообщила в соцсети X.

После длительного изучения разведданных военные Израиля официально подтвердили убийство Дейфа.

"Теперь мы можем подтвердить: Мохаммед Дейф был ликвидирован", — говорится в заявлении.

По информации издания "Эдиот ахронот", ранее Дейф уже пережил семь покушений на жизнь. Он умер в результате атаки на Хан-Юнис, что на юге сектора Газы, еще 13 июля. Вместе с главой военного крыла ХАМАС было ликвидировано и его "правую руку" Рафа Саламе.

В свою очередь израильский военный аналитик и редактор отдела "Военный Фокус" Игаль Левин сообщил в Telegram, что Мухаммад Дейф командовал всеми боевиками организации ХАМАС. Он лично причастен к подготовке многих терактов и атак на Израиль, воевал против еврейского государства более 20 лет и был одним из самых опасных террористов.

"Фактически второй номер в иерархии ХАМАСа в секторе Газы. Напомню, что израильские власти отдали приказ на ликвидацию всех лидеров ХАМАСа, включая самых топовых, без исключений. Уже более половины этого списка уничтожена", — написал Левин.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в соцсети Х сообщил, что ликвидация "главного убийцы" Дейфа, которого назвал "Бен Ладеном из Газы" — "большой шаг" на пути к искоренению террористической группировки ХАМАС как военной и правительственной организации и к достижению поставленных Израилем целей войны. Он показал, как вычеркивает Мухаммада Дейфа из израильского списка на уничтожение.

Министр обороны Израиля Йоав Галант вычеркивает Мухаммада Дейфа из списка Фото: x.com/yoavgallant

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил Ливан и "Хезболлу", что израильские военные могут переключиться с главных усилий на юге на главные усилия на севере. В свою очередь Иран в ООН пригрозил Израилю "войной на уничтожение" в случае, если ЦАХАЛ будет атаковать Ливан.