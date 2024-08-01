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"Бен Ладен из Газы": ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа

Мухаммед Дейф ликвидирован — ликвидация Дейфа — ХАМАС — ЦАХАЛ
Фото: The Times of Israel | ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС Мухаммеда Дейфа

Ликвидированный боевик лично причастен к подготовке многих терактов и атак на Израиль и был одним из организаторов нападения 7 октября 2023 года.

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Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в секторе Газы одного из лидеров террористической группировки ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Об этом пресс-служба ЦАХАЛ сообщила в соцсети X.

После длительного изучения разведданных военные Израиля официально подтвердили убийство Дейфа.

"Теперь мы можем подтвердить: Мохаммед Дейф был ликвидирован", — говорится в заявлении.

По информации издания "Эдиот ахронот", ранее Дейф уже пережил семь покушений на жизнь. Он умер в результате атаки на Хан-Юнис, что на юге сектора Газы, еще 13 июля. Вместе с главой военного крыла ХАМАС было ликвидировано и его "правую руку" Рафа Саламе.

В свою очередь израильский военный аналитик и редактор отдела "Военный Фокус" Игаль Левин сообщил в Telegram, что Мухаммад Дейф командовал всеми боевиками организации ХАМАС. Он лично причастен к подготовке многих терактов и атак на Израиль, воевал против еврейского государства более 20 лет и был одним из самых опасных террористов.

"Фактически второй номер в иерархии ХАМАСа в секторе Газы. Напомню, что израильские власти отдали приказ на ликвидацию всех лидеров ХАМАСа, включая самых топовых, без исключений. Уже более половины этого списка уничтожена", — написал Левин.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в соцсети Х сообщил, что ликвидация "главного убийцы" Дейфа, которого назвал "Бен Ладеном из Газы" — "большой шаг" на пути к искоренению террористической группировки ХАМАС как военной и правительственной организации и к достижению поставленных Израилем целей войны. Он показал, как вычеркивает Мухаммада Дейфа из израильского списка на уничтожение.

министр обороны Израиля Йоав Галант вычеркнул Мухаммада Дейфа из списка Fullscreen
Министр обороны Израиля Йоав Галант вычеркивает Мухаммада Дейфа из списка
Фото: x.com/yoavgallant

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил Ливан и "Хезболлу", что израильские военные могут переключиться с главных усилий на юге на главные усилия на севере. В свою очередь Иран в ООН пригрозил Израилю "войной на уничтожение" в случае, если ЦАХАЛ будет атаковать Ливан.