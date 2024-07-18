"Быстро, неожиданно и очень резко": в ЦАХАЛ заявили о готовности атаковать Ливан

Министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил Ливан и "Хезболлу", что израильские военные могут переключиться с главных усилий на юге на главные усилия на севере. Он добавил, что ситуация может измениться, если "Хезболла" пойдет на уступки.

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Министр обороны Израиля Йоав Галант совершил очередной визит на ливанскую границу, где проверил готовность сил в этом секторе и уточнил, что в случае необходимости ЦАХАЛ может в любой момент использовать все свои силы против Ливана. Об этом сообщает Srugim.

На границе Галант встретился с командиром 146-й дивизии бригадным генералом, командиром 9-й бригады и командирами других батальонов, дислоцированных на этом участке. В ходе визита командиры предоставили министру обороны всесторонний обзор ситуации на границе и развития боевых действий против "Хезболлы".

В ходе встречи министр обороны Галант дал понять, что со стороны "Хезболлы" было бы ошибкой проверять боеготовность Израиля.

"Мы можем в один момент переключиться с главных усилий на юге на главные усилия на севере. И это будет быстро, неожиданно и очень резко, это может произойти и в результате действий "Хезболлы", — сказал он, отметив, что это будет путь, который принесет безопасность жителям на севере Израиля и сейчас обе страны приближаются к тому моменту, когда могут быть приняты подобные решения.

"Мы ведем ограниченную войну в северном регионе. Мы используем небольшую часть мощи ЦАХАЛа, но все может измениться в секунду", — сообщил Галант. Но отметил, что ситуация может измениться, если "Хезболла" пойдет на уступки.

"Если "Хезболла" хочет достичь соглашения с нами и добиться ситуации, когда она отступит от линии границы в районы за рекой Литани, как это предусмотрено резолюцией ООН, то мы достигнем соглашения с ней. Это может произойти во время борьбы с ХАМАС, а может и не во время борьбы с ХАМАС", — заявил он.

Напомним, в конце июня Иран в ООН пригрозил Израилю "войной на уничтожение" в случае, если ЦАХАЛ будет атаковать Ливан.