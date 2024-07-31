Лидера группировки ХАМАС Исмаила Ханию ликвидировали в Тегеране управляемой ракетой

По предварительным данным, Хания был ликвидирован в результате ракетного удара со стороны Израиля. И хотя Иерусалим пока не комментировал событие, министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху назвал его "правильным способом очистить мир от этой грязи".

Related video

Палестинская террористическая группировка сообщила ХАМАС, что один из ее лидеров Исмаил Хания был убит ночью 31 июля в Тегеране, передает информационное агентство Исламской Республики Иран IRNA.

По заявлению ХАМАС, Хания погиб в результате якобы израильского удара на его резиденцию в столице Ирана. Вместе с лидером группировки был убит и его телохранитель. Предварительно, в ходе атаки была применена управляемая ракета.

Арабский телеканал Al Mayadeen утверждает, что по дому, где находился Хания, был нанесен ракетный удар с территории другого государства, однако официальная причина его смерти пока не названа. Агентство Tasnim сообщает, что Хания приехал в Иран на церемонию инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана и был убит "снарядом с воздуха" около двух часов ночи.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук, который неоднократно приезжал в Москву, назвал ликвидацию Хании "трусливым актом, который не останется без ответа".

Замглавы российского МИД Михаил Богданов назвал гибель Хании "абсолютно неприемлемым политическим убийством", которое, по мнению российских дипломатов, приведет к дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Реакция Израиля

Между тем израильская сторона пока не прокомментировала гибель палестинского лидера. Единственным израильским чиновником, высказавшимся об убийстве Хании, стал министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху, назвавший его "правильным способом очистить мир от этой грязи".

Причем по информации издания The Times of Israel, заявление Элияху прозвучало несмотря на требование израильского премьера Биньямина Нетаньяху от министров не обсуждать произошедшее публично.

Что известно об Исмаиле Хании

62-летнего Исмаила Ханию считают ответственным за нападение на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибли более 1200 израильтян, а более 250 человек оказались в заложниках. Часть из них до сих пор остается в плену ХАМАС в секторе Газа.

В апреле 2024 года при ударе израильских военных по сектору Газа погибли трое сыновей Хании. Удар был нанесен по лагерю беженцев Аш-Шати. Хания подтвердил гибель своих сыновей и нескольких внуков, добавив, что с начала войны были убиты 60 членов его семьи. В Израиле палестинского лидера считают одной из ключевых фигур в переговорах об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Хания находился под санкциями США. В 2018 году Госдепартамент США признал его террористом. Однако с Москвой у него сложились дружеские отношения. Делегации ХАМАС неоднократно приезжали на переговоры в Москву, а сам Хания поздравил Владимира Путина с переизбранием на новый президентский срок в марте 2024 года, заявив о намерении укрепить сотрудничество с Россией.

Напомним, после теракта 7 октября в плену ХАМАС остаются 120 человек. Однако в июне высокопоставленный представитель ХАМАСа заявил, что "никто понятия не имеет", сколько израильтян-заложников осталось в живых.