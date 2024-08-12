Истребители F-35 и F/A-18 Hornet: США направляют атомную подлодку и авианосец на Ближний Восток

Израиль готовится к атаке Ирана. По данным журналистов, авианосец USS Abraham Lincoln уже направили в Ближневосточный регион для замены ударной группы USS Theodore Roosevelt.

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Израиль готовится к масштабной атаке Ирана, о чем министр обороны Израиля Йоав Галант уведомил своих американских коллег. На этом фоне глава Пентагона Ллойд Остин распорядился, чтобы подлодки с управляемыми ядерными ракетами были направлены в Ближневосточный регион. Экипаж авианосца "Авраам Линкольн" получил распоряжение находиться поближе к району возможного удара. Об этом сообщает The Independent.

В Израиле опасаются крупных атак с прошлого месяца, когда ракета в районе Голанских высот убила 12 человек. Израиль, в свою очередь, ликвидировал высокопоставленного руководителя "Хизбаллы" в Бейруте. Спустя день после этой операции в Тегеране убили политического лидера ХАМАС Исмаила Ханию, в ответ в Иране пригрозили возмездием.

США усиливают свое присутствие в регионе. В понедельник израильские ВВС приостановили поездки за границу для своих военнослужащих, заявил военный представитель, отметив, что инструкции по безопасности от военных для широкой общественности остались неизменными. В свою очередь, ио. главы иранского МИД Али Багери Кани заявил, что Иран оставляет за собой "право на сдерживающий ответ" против Израиля.

По данным журналистов, Галлант сообщил Остину в ходе разговора в прошлую субботу, что Тегеран готовится к крупномасштабному военному нападению на Израиль в течение нескольких дней.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сказал в своем заявлении, что Остин говорил с министром обороны Израиля Йоавом Галантом ранее в тот же день и подтвердил, что США "примут все возможные меры для защиты Израиля".

Авианосец USS Abraham Lincoln, находящийся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уже направили в регион для замены ударной группы авианосца USS Theodore Roosevelt.

На его борту находятся истребители F-35 и F/A-18 Hornet. Не сообщается и о том, как быстро атомную подводную лодку USS Georgia с управляемыми ракетами направят в регион.

Генерал-майор Райдер сказал, что Остин и Галлант также обсудили военные операции Израиля в Газе и важность смягчения ущерба для гражданского населения.

Переговорам предшествовало израильский авиаудар по школе в Газе, которую превратили в убежище. В прошлую субботу утром во время удара погибли не менее 80 человек и около 50 получили ранения, сообщили палестинские органы здравоохранения.

В понедельник, 12 августа, израильские силы продолжили операции вблизи города Хан-Юнис. По данным палестинских медиков, в результате ударов израильских военных в понедельник погибли не менее 18 человек. Все больше семей и перемещенных лиц покидали районы, где в скором времени могут объявить эвакуацию.

Напомним, что 10 августа стало известно, что Израиль ликвидировал еще одного командира ХАМАС — Самера Махмуда аль-Хаджа, который руководил ударами по Израилю с территории Ливана.

Также сообщалось, что 8 августа американское издание Politico информировало, что Иран может отказаться от атаки на Израиль.