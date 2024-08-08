Официальный Тегеран, возможно, отменит атаку на еврейское государство, сообщает Politico. США через посредников предупредили Иран, что массированный удар лишь создаст риск прямой конфронтации между двумя странами.

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Иран может пересмотреть решение о проведении многоплановой атаки на Израиль. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на информацию, полученную от официальных лиц из администрации президента Джо Байдена.

Как сообщается, Белый дом последние дни работал через дипломатические каналы, привлекая своих ближневосточных союзников, чтобы Тегеран пересмотрел решение о военной атаке на Израиль.

Иран предупредили, что массированный удар лишь разожжет напряженность и создаст риск прямой конфронтации между двумя странами. Администрация президента США также призвала Иран пересмотреть свою реакцию на взрыв, в результате которого погиб лидер ХАМАСа Исмаил Хания, поскольку его смерть стала следствием взрыва бомбы, а не в рамках какой-то масштабной атаки.

Через посредников американцы прислали Тегерану сообщение, что если взрыв, в результате которого погиб Хания, не убил ни одного иранского гражданина, то страна должна пересмотреть свой план военного нападения.

Тегеран, как говорят официальные лица, все больше разделяет мнение Вашингтона, хотя поначалу отрицал его.

Напомним, лидер республиканцев, кандидат в президенты США Дональд Трамп был уверен, что Иран нападет на Израиль в ночь с 5 на 6 августа. Он считал, что если бы главой Белого дома был бы он, а не Джо Байден, то этого бы не произошло.

Тем временем российские официальные лица продолжают военное сотрудничество с Тегераном. Президент РФ Владимир Путин передал сообщение через секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу о том, что Иран должен действовать сдержанно и избегать нападения на мирных жителей во время ответных действий против Израиля.