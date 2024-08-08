Іран може відмовитися від атаки на Ізраїль, — Politico

Офіційний Тегеран, можливо, скасує атаку на єврейську державу, повідомляє Politico. США через посередників попередили Іран, що масований удар лише створить ризик прямої конфронтації між двома країнами.

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Іран може переглянути рішення щодо проведення багатопланової атаки на Ізраїль. Про це пише видання Politico, посилаючись на інформацію, отриману від офіційних осіб з адміністрації президента Джо Байдена.

Як повідомляється, Білий дім останні дні працював через дипломатичні канали, залучаючи своїх близькосхідних союзників, щоб Тегеран переглянув рішення щодо військової атаки на Ізраїль.

Іран попередили, що масований удар лише розпалить напруженість і створить ризик прямої конфронтації між двома країнами. Адміністрація президента США також закликала Іран переглянути свою реакцію на вибух, в результаті якого загинув лідер ХАМАСу Ісмаїл Ганія, оскільки його смерть стала наслідком вибуху бомби, а не в межах якоїсь масштабної атаки.

Через посередників американці надіслали Тегерану повідомлення, що якщо вибух, в результаті якого загинув Ганія, не вбив жодного іранського громадянина, то країна повинна переглянути свій план військового нападу.

Тегеран, як кажуть офіційні особи, дедалі більше поділяє думку Вашингтона, хоча спочатку заперечував її.

Нагадаємо, лідер республіканців, кандидат у президенти США Дональд Трамп був впевнений, що Іран нападе на Ізраїль у ніч з 5 на 6 серпня. Він вважав, що якби очільником Білого дому був би він, а не Джо Байден, то цього б не сталося.

Тим часом російські офіційні особи продовжують військову співпрацю з Тегераном. Президент РФ Володимир Путін передав повідомлення через секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу про те, що Іран повинен діяти стримано й уникати нападу на мирних жителів під час дій у відповідь проти Ізраїлю.