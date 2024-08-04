Захід не переконав: Іран відповідає стриманою відповіддю за вбивство лідера ХАМАС

США та низка арабських країн усіма силами намагаються не допустити великої війни на Близькому Сході. Тегеран не звертає увагу на заклики до миру: можлива атака на Ізраїль може бути набагато масштабнішою за квітневу.

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Іран відкинув заклики США та низки арабських країн пом'якшити реакцію на вбивство в Тегерані головного політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Про це повідомила газета The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на власні джерела.

Іранські лідери присягнулися помститися, а 3 серпня Тегеран повідомив арабським дипломатам, що йому байдуже, чи спровокує відповідь велику війну. США просили європейські та інші уряди передати Ірану попередження про зниження рівня ескалації, адже значний удар викличе відповідну реакцію.

Зусилля нового президента Ірану Масуда Пезешкіана щодо поліпшення взаємодії із Заходом матимуть більше шансів, якщо Тегеран проявить стриманість, розповідають люди, які брали участь у дискусіях.

Паралельно Штати намагаються чинити тиск на Ізраїль, щоб він знизив напруженість. Йорданія 4 серпня заявила, що направила міністра закордонних справ до Тегерана. Глава МЗС Лівану також попрямував до Каїра для пошуку шляхів розрядки напруженості. Ізраїль заявляє про готовність захищатися і відповідати на будь-який удар.

WSJ вважає, що вбивство Ханії в Тегерані, який був присутній на інавгурації Пезешкіана, стало ганебним провалом іранських служб безпеки. Деяких співробітників спецслужб уже допитали у справі, вказують джерела.

Американські чиновники готують військові ресурси для відбиття можливої атаки Ірану, яка масштабніша і складніша за квітневу. Тоді іранські збройні сили випустили понад 300 безпілотників і ракет по Ізраїлю, але заздалегідь передали послання дипломатам з Ізраїлю та США, давши можливість підготуватися.

"Зрештою більшість снарядів було збито і вони не досягли Ізраїлю. Цього разу Іран відмовився давати докладні попередження, які допомогли б пом'якшити наслідки удару", — підсумували автори матеріалу.

Нагадаємо, в Ірані активно шукають причетних до вбивства Ісмаїла Ханії: у країні заарештували десятки людей. Серед підозрюваних є і високопоставлені офіцери розвідки.

Британська газета The Telegraph раніше писала, що Ханію планували вбити в травні 2024 року на похороні колишнього іранського лідера Ібрагіма Раїсі. Імовірно, Моссад міг найняти двох іранських агентів безпеки для другої спроби вбивства лідера ХАМАС.