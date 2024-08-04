Запад не убедил: Иран отверает сдержаный ответ за убийство лидера ХАМАС

США и ряд арабских стран всеми силами пытаются не допустить большую войну на Ближнем Востоке. Тегеран не обращает внимание на призывы к миру: возможная атака на Израиль может быть гораздо масштабнее апрельской.

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Иран отверг призывы США и ряда арабских стран смягчить реакцию на убийство в Тегеране главного политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Иранские лидеры поклялись отомстить, а 3 августа Тегеран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ большую войну. США просили европейские и другие правительства передать Ирану предупреждение о снижении уровня эскалации, ведь значительный удар вызовет ответную реакцию.

Усилия нового президента Ирана Масуда Пезешкиана по улучшению взаимодействия с Западом будут иметь больше шансов, если Тегеран проявит сдержанность, рассказывают люди, участвовавшие в дискуссиях.

Параллельно Штаты пытаются оказать давление на Израиль, чтобы он снизил напряженность. Иордания 4 августа заявила, что направила министра иностранных дел в Тегеран. Глава МИД Ливана также направился в Каир для поиска путей разрядки напряженности. Израиль заявляет о готовности защищаться и отвечать на любой удар.

WSJ считает, что убийство Хании в Тегеране, который присутствовал на инаугурации Пезешкиана, стал позорным провалом иранских служб безопасности. Некоторые сотрудники спецслужб уже допросили по делу, указывают источники.

Американские чиновники готовят военные ресурсы для отражения возможной атаки Ирана, которая масштабнее и сложнее апрельской. Тогда иранские вооруженные силы выпустили более 300 беспилотников и ракет по Израилю, но заранее передали послание дипломатам из Израиля и США, дав возможность подготовиться.

"В конечном итоге большинство снарядов были сбиты и не достигли Израиля. На этот раз Иран отказался давать подробные предупреждения, которые помогли бы смягчить последствия удара", — заключили авторы материала.

Напомним, в Иране активно ищут причастных к убийству Исмаила Хании: в стране арестовали десятки людей. В числе подозреваемых есть и высокопоставленные офицеры разведки.

Британская газета The Telegraph ранее писала, что Ханию планировали убить в мае 2024 года на похоронах бывшего иранского лидера Ибрагима Раиси. Вероятно, Моссад мог нанять двух иранских агентов безопасности для второй попытки убийства лидера ХАМАС.