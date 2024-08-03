Убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании: Иран арестовал десятки подозреваемых, — NYT

Среди арестованных, по данным СМИ, есть высокопоставленные чиновники и работники гостевого дома. Иран считает, что члены "группы убийц Моссада" еще на территории страны.

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Иран активно разыскивает причастных к убийству лидера ХАМАС Исмаила Хании и уже провел десятки арестов. Об этом со ссылкой на иранские источники 3 августа сообщили в The New York Times.

Иран начал широкое расследование убийства и арестовал более 20 человек. Среди арестованных есть высокопоставленные офицеры разведки, военные чиновники и сотрудники гостевого дома в Тегеране.

Хания погиб в строго охраняемом столичном комплексе в результате детонации заблаговременно заложенной в комнате бомбы. Иранские чиновники и ХАМАС обвинили Израиль, но он не признал ответственности за убийство.

Расследование проводит специализированное разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Отмечается, что его интенсивность и масштабы показывают, насколько убийство лидера ХАМАС шокировало и всколыхнуло руководство Ирана.

Иранские агенты безопасности обыскали дом, а всех его сотрудников поместили на карантин. Некоторых работников арестовали, а также у всех конфисковали электронные устройства, в том числе личные телефоны.

Отдельная группа агентов, по данным СМИ, провела допрос высокопоставленных разведчиков и военных, которые отвечали за защиту столицы. Нескольких из них арестовали до завершения расследования.

Сообщается, что Иран стремится арестовать членов "группы убийц Моссада". Следователи считают, что они не сбежали и еще находятся на территории страны.

Кроме того, в Иране полностью пересмотрели протоколы безопасности для чиновников. В частности, их оборудование, например мобильные телефоны, заменили, а некоторых из них перевели в другие места.

Напомним, сначала сообщалось, что гостевой дом под охраной КСИР атаковали ракетой. Впоследствии выяснилось, что лидер ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате взрыва. Бомбу, по данным СМИ, заложили примерно на два месяца раньше.

2 августа в The Telegraph проинформировали, что операцию организовала израильская разведка Моссад. Стало известно, что это была уже вторая попытка убить Ханию.