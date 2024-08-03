Убийство лидера ХАМАС организовала израильская разведка: в СМИ раскрыли новые детали

По данным издания, Исмаил Хания мог погибнуть еще в мае, но операция сорвалась. Во второй раз Моссад реализовал план, но чужими руками.

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За убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании ответственна внешняя разведывательная служба Израиля Моссад. Об этом со ссылкой на источники 2 августа сообщили в The Telegraph.

Сообщается, что Ханию планировали убить еще в мае — во время похорон экс-президента Ирана Ибрагима Раиси. Однако из-за большого количества людей операция могла провалиться, поэтому план остался нереализованным.

Второй раз попытка оказалась удачной. По данным СМИ, Моссад нанял двух иранских агентов безопасности, которые спрятали взрывные устройства в трех комнатах гостевого дома Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Неназванные чиновники рассказали, что камеры видеонаблюдения записали, как агенты за несколько минут зашли и вышли из комнат. Отмечается, что после этого оперативники сбежали из страны, но взорвали взрывчатку из-за границы. В результате взрыва Хания погиб.

"Теперь они уверены, что Моссад нанял агентов из подразделения охраны Ансар аль-Махди. После дальнейшего расследования они обнаружили дополнительные взрывные устройства в двух других комнатах", — на условиях анонимности передал чиновник КСИР.

Другой представитель КСИР отметил, что реализованная Моссадом операция унижает Иран и является серьезным нарушением безопасности. Сообщается, что в корпусе началась внутренняя борьба — разные сектора обвиняют друг друга. Командующий силами Кадс Эсмаил Каани призвал к увольнениям, арестам и даже казням.

В КСИР оценивают варианты мести Израилю. Первоочередной из них — прямой удар по Тель-Авиву.

Напомним, Исмаил Хания погиб ночью 31 июля. Сообщалось об ударе управляемой ракетой по резиденции в столице Ирана. В атаке обвинили Израиль.

Впоследствии в СМИ со ссылкой на источники проинформировали, что взрыв был вызван не ракетным ударом, а детонацией бомбы. Отмечалось, что взрывчатка была заложена примерно за два месяца.