Тактический успех Израиля: почему Иран не уберег лидера ХАМАСа Исмаила Ханию, — аналитика

Предположительно, палестинского лидера ликвидировали с помощью высокоточного вооружения, например, ракеты Spike NLOS с дальностью действия до 32 км.

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Убийство Исмаила Хании, лидера политического крыла ХАМАС, в столице Ирана стало крупным тактическим успехом Израиля и серьезным ударом по репутации Ирана. Это событие произошло вскоре после приведения к присяге нового иранского президента Масуда Пезешкиана и является одним из важнейших событий в продолжающейся с октября 2023 года войне между Израилем и ХАМАС. О том почему Иран не смог уберечь палестинского лидера рассказали в польском издании Defence 24.

Автор материала Якуб Паловски пишет, что Хания был одной из ключевых фигур в ХАМАС и участвовал в планировании нападения на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к началу полномасштабной войны. Прокуроры Международного уголовного суда запросили ордер на его арест за военные преступления и преступления против человечности в связи с этим нападением.

Несмотря на то что Израиль не признает свою причастность к этому убийству, многие эксперты считают, что именно Тель-Авив стоял за атакой.

"Это может иметь очень широкие последствия для Израиля и ситуации как регионе, так и за его пределами, а косвенно и во всем мире. И эти последствия не обязательно должны быть выгодны Израилю или США", — отмечает аналитик.

Как могли ликвидировать лидера террористов

Существует несколько вариантов, каждый из которых влияет на ситуацию в израильско-иранском противостоянии в ближайшем будущем.

Паловски прежде всего обращает внимание, что расстояние от границ Израиля до Тегерана составляет более 1 400 км по прямой линии. Атака могла быть осуществлена либо с использованием сложной системы вооружения дальнего радиуса действия, либо через активы разведки, которыми Израиль располагал в Иране. Многие комментаторы склоняются к мнению, что более вероятным является второй вариант.

Хания был убит на своей вилле, что свидетельствует о том, что предупреждения о нападении не было. Также не было зафиксировано запуска крылатых ракет или самолетов, что указывает на высокую степень скрытности операции. Иранская система ПВО, несмотря на свой уровень развития, не смогла обнаружить начало атаки, что может свидетельствовать о применении высокотехнологичного оружия.

Важно

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Наиболее вероятным средством нападения могли быть управляемые ракеты Spike NLOS, которые Израиль мог скрытно переместить на территорию Ирана. Эти ракеты имеют дальность действия до 32 км и могут быть использованы для стрельбы по целям, невидимым для операторов, с радиоуправлением. Израиль уже использовал подобное оружие в конфликтах на Ближнем Востоке, что делает этот вариант вполне вероятным.

Выводы

Как итог успех операции ставит под сомнение эффективность тотального контроля иранских властей и КСИР. Несмотря на усиленные меры безопасности в связи с инаугурацией президента Пезешкиана и присутствием представителей многих стран, израильским службам удалось проникнуть в Тегеран и выполнить операцию.

"С чисто тактической точки зрения атака на лидера ХАМАС — это успех Израиля и поражение Ирана. Однако возникает вопрос о его последствиях, но ответить на него сегодня еще сложнее, чем говорить о ходе самой атаки", — подытожил Паловски.

Напомним, Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал принять меры в ответ на убийство 62-летнего Исмаила Хании и нанести прямой удар по Израилю.