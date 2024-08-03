Вбивство лідера ХАМАС організувала ізраїльська розвідка: у ЗМІ розкрили нові деталі

За даними видання, Ісмаїл Ханія міг загинути ще в травні, але операція зірвалася. Вдруге Моссад реалізував план, але чужими руками.

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За вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії відповідальна зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад. Про це з посиланням на джерела 2 серпня повідомили у The Telegraph.

Повідомляється, що Ханію планували вбити ще у травні — під час похорон експрезидента Ірану Ібрагіма Раїсі. Однак через велику кількість людей операція могла провалитись, тож план залишився нереалізованим.

Вдруге спроба виявилась вдалою. За даними ЗМІ, Моссад найняв двох іранських агентів безпеки, які сховали вибухові пристрої в трьох кімнатах гостьового будинку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Неназвані чиновники розповіли, що камери відеоспостереження записали, як агенти за кілька хвилин зайшли й вийшли з кімнат. Зазначається, що після цього оперативники втекли з країни, але підірвали вибухівку з-за кордону. В результаті вибуху Ханія загинув.

"Тепер вони впевнені, що Моссад найняв агентів із підрозділу охорони Ансар аль-Махді. Після подальшого розслідування вони виявили додаткові вибухові пристрої у двох інших кімнатах", — на умовах анонімності передав посадовець КВІР.

Інший представник КВІР зазначив, що реалізована Моссадом операція принижує Іран та є серйозним порушенням безпеки. Повідомляється, що у корпусі розпочалася внутрішня боротьба — різні сектори звинувачують один одного. Командувач сил Кадс Есмаїл Гаані закликав до звільнень, арештів та навіть страт.

У КВІР оцінюють варіанти помсти Ізраїлю. Першочерговий з них — прямий удар по Тель-Авіву.

Нагадаємо, Ісмаїл Ханія загинув вночі 31 липня. Повідомлялося про удар керованою ракетою по резиденції в столиці Ірану. В атаці звинуватили Ізраїль.

Згодом у ЗМІ з посиланням на джерела проінформували, що вибух був спричинений не ракетним ударом, а детонацією бомби. Зазначалось, що вибухівка була закладена за приблизно два місяці.