Вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії: Іран арештував десятки підозрюваних, — NYT

Серед арештованих, за даними ЗМІ, є високопосадовці та працівники гостьового будинку. Іран вважає, що члени "групи вбивць Моссаду" ще на території країни.

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Іран активно розшукує причетних до вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії та вже провів десятки арештів. Про це з посиланням на іранські джерела 3 серпня повідомили у The New York Times.

Іран розпочав широке розслідування вбивства та заарештував понад 20 осіб. Серед арештованих є високопоставлені офіцери розвідки, військові чиновники та співробітники гостьового будинку в Тегерані.

Ханія загинув у столичному комплексі, який суворо охороняється, внаслідок детонації завчасно закладеної в кімнаті бомби. Іранські чиновники та ХАМАС звинуватили Ізраїль, але він не визнав відповідальності за вбивство.

Розслідування проводить спеціалізований розвідувальний підрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Зазначається, що його інтенсивність та масштаби показують, наскільки вбивство лідера ХАМАС шокувало та сколихнуло керівництво Ірану.

Іранські агенти безпеки обшукали будинок, а усіх його співробітників помістили на карантин. Деяких працівників арештувала, а також в усіх конфіскували електронні пристрої, в тому числі особисті телефони.

Окрема група агентів, за даними ЗМІ, провела довити високопоставлених розвідників та військових, які відповідали за захист столиці. Кількох з них арештували до завершення розслідування.

Повідомляється, що Іран прагне арештувати членів "групи вбивць Моссаду". Слідчі вважають, що вони не втекли та ще перебувають на території країни.

Окрім того, в Ірані повністю переглянули протоколи безпеки для високопосадовців. Зокрема, їхнє обладнання, наприклад мобільні телефони, замінили, а деяких з них перевели в інші місця.

Нагадаємо, спочатку повідомлялось, що гостьовий будинок під охороною КВІР атакували ракетою. Згодом з’ясувалось, що лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія загинув внаслідок вибуху. Бомбу, за даними ЗМІ, заклали приблизно на два місяці раніше.

2 серпня у The Telegraph проінформували, що операцію організувала ізраїльська розвідка Моссад. Стало відомо, що це була вже друга спроба вбити Ханію.