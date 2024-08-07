Чиновники РФ продовжують співпрацю з Іраном перед ударом у відповідь по Ізраїлю, — ISW

За словами американських аналітиків, завдяки співпраці з Іраном РФ намагається вплинути на ухвалювані Заходом рішення та змусити союзників України турбуватися про власну безпеку, надаючи військову підтримку Україні.

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Російські офіційні особи продовжують координувати військове співробітництво з Іраном перед ударом у відповідь по Ізраїлю через занепокоєння щодо російських інтересів у регіоні. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 6 серпня.

За даними агентства Reuters, президент РФ Володимир Путін передав повідомлення через секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу про те, що Іран повинен діяти стримано й уникати нападу на мирних жителів під час дій у відповідь проти Ізраїлю.

Аналітики зазначають, що невказаний іранський дипломат повідомив виданню IranWire про те, що РФ виступає проти дій, які могли б призвести до загибелі мирних жителів, через те, що в Ізраїлі перебуває багато російських громадян.

Звідки згаданий іранський дипломат отримав такі відомості, не уточнюється.

Повідомляється також, що РФ надає Ірану підтримку в зусиллях із поліпшення своєї протиповітряної оборони та захисту від ізраїльських атак. The New York Times із посиланням на двох неназваних чиновників із Тегерана, включно з одним представником Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), 5 серпня повідомило, що РФ почала постачання неназваних передових радарів і систем ППО Ірану.

NYT пише, що іранські ЗМІ раніше повідомляли, що Іран намагався придбати російські системи ППО в спробі поліпшити свою мережу ППО і захиститися від ізраїльських ударів.

У ISW продовжують вважати, що РФ розширює співробітництво з Іраном і спирається на двостороннє партнерство двох країн, щоб вплинути на рішення, що ухвалює Захід, щоб ці рішення виявилися сприятливими для РФ. У такий спосіб РФ намагається змусити Захід більше турбуватися про власну безпеку під час надання військової підтримки Україні.

За словами аналітиків, рішення РФ передати Ірану радари та системи ППО, які могли б надати значну підтримку російським наземним силам в Україні, якби їх туди спрямували, також підтверджує тривалу залежність РФ від Ірану щодо іншої критично важливої зброї, зокрема високоточної та збройових компонентів.

Нагадаємо, що за інформацією ISW, російські війська просунулися в Торецьку, а ЗСУ провели рейд на Тендрівській косі.

Також повідомлялося, що бої в Курській області вже видно на карті пожеж NASA.