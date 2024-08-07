Чиновники РФ продолжают сотрудничество с Ираном перед ответным ударом по Израилю, — ISW

По словам американских аналитиков, за счет сотрудничества с Ираном РФ пытается повлиять на принимаемые Западом решения и заставить союзников Украины беспокоиться о собственной безопасности, оказывая военную поддержку Украине.

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Российские официальные лица продолжают координировать военное сотрудничество с Ираном перед ответным ударом Ирана по Израилю из-за беспокойства относительно российских интересов в регионе. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 6 августа.

По данным агентства Reuters, президент РФ Владимир Путин передал сообщение через секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу о том, что Иран должен действовать сдержанно и избегать нападения на мирных жителей при ответных действиях против Израиля.

Аналитики отмечают, что неуказанный иранский дипломат сообщил изданию IranWire о том, что РФ выступает против действий, которые могли бы привести к гибели мирных жителей по причине того, что в Израиле находится много российских граждан.

Откуда упомянутый иранский дипломат получил такие сведения, не уточняется.

Сообщается также, что РФ оказывает Ирану поддержку в усилиях по улучшению своей противовоздушной обороны и защиты от израильских атак. The New York Times со ссылкой на двух неназванных чиновников из Тегерана, включая одного представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР), 5 августа сообщило, что РФ начала поставку неназванных передовых радаров и систем ПВО Ирану.

NYT пишет, что иранские СМИ прежде сообщали, что Иран пытался приобрести российские системы ПВО в попытке улучшить свою сеть ПВО и защититься от израильских ударов.

В ISW продолжают считать, что РФ расширяет сотрудничество с Ираном и опирается на растущее двустороннее партнерство двух стран, с тем чтобы повлиять на принимаемые Западом решения, чтобы эти решения оказались предпочтительными для РФ. Таким образом РФ пытается заставить Запад больше беспокоиться о собственной безопасности при оказании военной поддержки Украине.

По словам аналитиков решение РФ предоставить Ирану радары и системы ПВО, которые могли бы оказать значительную поддержку российским наземных силам в Украины, если бы их туда направили, также подтверждает продолжающуюся зависимость РФ от Ирана в отношении другого критически важного оружия, в т.ч. высокоточного и оружейных компонентов.

Напомним, что, по информации ISW, российские войска продвинулись в Торецке, а ВСУ провели рейд на Тендровской косе.

Также сообщалось, что бои в Курской области уже видны на карте пожаров NASA.