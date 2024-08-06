Перебрасывают вместе с персоналом: РФ дала Ирану для защиты системы ПВО, — СМИ

Поставка систем ПВО Ирану вместе с расчетами будет означать прямое участие России в ирано-израильской войне, считают аналитики.

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Несмотря на то, что России самой не хватает комплексов ПВО для защиты территорий, она решила помочь Ирану и уже начала поставки. Об этом говорится в материале Defense Express.

Так, накануне обострения отношений между Ираном и Израилем из-за ликвидации лидера ХАМАСа Исмаила Гания в Тегеран прибыл экс-глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который сейчас занимает должность секретаря Совбеза РФ.

Он провел ряд встреч с президентом, секретарем Совета нацбезопасности и главой Генштаба.

Но, как сообщает New York Times, Иран попросил у РФ современные системы противовоздушной обороны в рамках подготовки к войне с Израилем. На эту просьбу Россия ответила положительно и уже начала поставки.

Отмечается, что Ирану понадобились дополнительные системы ПВО, хотя и своих у него достаточно, поскольку Израиль пообещал уничтожить все иранские ядерные объекты.

Какую ПВО имеет Иран:

4 дивизиона С-300ПМУ2, полученные от РФ по контракту от 2007 года;

3 дивизиона С-200;

неизвестное количество Bavar-373, иранского ЗРК якобы приближенного к С-300;

неизвестное количество Talash/15th Khordad, якобы дальнобойные ЗРК с дальностью 150 км;

около 50 MIM-23 HAWK и копии Mersad;

29 ЗРК "Тор" законтрактованных у РФ в 2005 году;

9 ЗРК HQ-2, китайской копии С-75.

"Иран вполне мог попросить у РФ только С-400, который по декларациям Кремля может сбивать баллистические ракеты", — предполагает издание.

Так, в марте 2023 года Иран делал движения по получению от РФ С-400, но никакой информации о договоре на его поставку не было, да и на фоне войны с Украиной Кремль не был заинтересован в их поставке, а самим зенитно-ракетным комплексам также нужен персонал.

Поэтому единственный вариант срочной передачи ЗРК С-400 — это их переброска вместе с российскими военнослужащими. При этом, по информации от израильских СМИ, РФ уже перебросила в Иран мощные комплексы РЭБ "Мурманск-БН" и даже ОТРК "Искандер", не исключено, что тоже с российскими военными.

"Таким образом возможная ирано-израильская война вполне вероятно будет означать прямое участие в ней РФ. Тем более, что для Кремля это будет далеко не в первый раз. В частности, можно вспомнить размещение в Египте советских войск во время Арабо-израильской войны на истощение, которые принимали прямое участие в конфликте", — сообщили в Defense Express.

Напомним, что 6 августа в СМИ сообщили, что из РФ в Иран состоялось несколько рейсов военно-транспортных самолетов Ил-76, на которых и перевозили оружие.

5 августа стало известно, что 9 сотрудников агентства ООН для помощи палестинским беженцам были причастны к нападению ХАМАС на Израиль, которое произошло в октябре 2023 года.