"Сто відсотків": Іран нападе на Ізраїль вже цієї ночі, — Трамп

За словами кандидата у президенти США, Іран не напав би на Ізраїль, якщо американським президентом був би він, а не Джо Байден.

Related video

Іран нападе на Ізраїль вже у ніч з 5 на 6 серпня. Про це повідомив кандидат у президент США від республіканської партії Дональд Трамп під час розмови з американським онлайн-стримером Адіном Россом.

"Я чув, що сьогодні ввечері відбудеться напад Ірану на Ізраїль. Вони будуть атаковані сьогодні вночі, я кажу вам прямо зараз", — сказав Трамп.

Він також запевнив, що якби зараз президентом США був би він, а не Джо Байден, то цього б не сталось.

"Якби я був президентом, ніхто б навіть не говорив про це слово (напад, — ред.), тому що цього не сталося б. Сто відсотків", — наголосив Трамп.

Угорщина передала іранське послання Ізраїлю про напад

Крім того, попередження про напад на Ізраїль Іран передав через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, про що повідомив The Jerusalem Post.

Петер Сійрято поговорив з міністром закордонних справ Ізраїлю Ісраелем Кацом та передав інформацію отриману від МЗС Ірану.

"Іран повідомив нам, що має намір напасти на Ізраїль", — сказав Кац.

Сам Сійярто також підтвердив цю інформацію.

"Позиція Угорщини чітка: ми не можемо допустити, щоб Ізраїль зазнав ще одного терористичного нападу, подібного до того, що стався в жовтні минулого року, але водночас ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити початку великої регіональної війни", — написав Сійярто.

Нагадаємо, 4 серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що Іран відкинув заклики США та низки арабських країн пом'якшити реакцію на вбивство в Тегерані головного політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.