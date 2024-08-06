"Сто процентов": Иран нападет на Израиль уже этой ночью, — Трамп

По словам кандидата в президенты США, Иран не напал бы на Израиль, если американским президентом был бы он, а не Джо Байден.

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Иран нападет на Израиль уже в ночь с 5 на 6 августа. Об этом сообщил кандидат в президент США от республиканской партии Дональд Трамп во время разговора с американским онлайн-стримером Адином Россом.

"Я слышал, что сегодня вечером произойдет нападение Ирана на Израиль. Они будут атакованы сегодня ночью, я говорю вам прямо сейчас", — сказал Трамп.

Он также заверил, что если бы сейчас президентом США был бы он, а не Джо Байден, то этого бы не произошло.

"Если бы я был президентом, никто бы даже не говорил об этом слове (нападение, — ред.), потому что этого не произошло бы. Сто процентов", — подчеркнул Трамп.

Венгрия передала иранское послание Израилю о нападении

Кроме того, предупреждение о нападении на Израиль Иран передал через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, о чем сообщил The Jerusalem Post.

Петер Сийрято поговорил с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацом и передал информацию полученную от МИД Ирана.

"Иран сообщил нам, что намерен напасть на Израиль", — сказал Кац.

Сам Сийярто также подтвердил эту информацию.

"Позиция Венгрии четкая: мы не можем допустить, чтобы Израиль подвергся еще одному террористическому нападению, подобному тому, что произошло в октябре прошлого года, но в то же время мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала большой региональной войны", — написал Сийярто.

Напомним, 4 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран отверг призывы США и ряда арабских стран смягчить реакцию на убийство в Тегеране главного политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.