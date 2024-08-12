Винищувачі F-35 і F/A-18 Hornet: США направляють атомний підводний човен і авіаносець на Близький Схід

Ізраїль готується до атаки Ірану. За даними журналістів, авіаносець USS Abraham Lincoln уже спрямували в Близькосхідний регіон для заміни ударної групи USS Theodore Roosevelt.

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Ізраїль готується до масштабної атаки Ірану, про що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив своїх американських колег. На цьому тлі глава Пентагону Ллойд Остін розпорядився, щоб підводні човни з керованими ядерними ракетами були спрямовані в Близькосхідний регіон. Екіпаж авіаносця "Авраам Лінкольн" отримав розпорядження перебувати ближче до району можливого удару. Про це повідомляє The Independent.

В Ізраїлі побоюються великих атак із минулого місяця, коли ракета в районі Голанських висот убила 12 осіб. Ізраїль, зі свого боку, ліквідував високопоставленого керівника "Хізбалли" в Бейруті. За день після цієї операції в Тегерані вбили політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію, у відповідь в Ірані пригрозили відплатою.

США посилюють свою присутність у регіоні. У понеділок ізраїльські ВПС призупинили поїздки за кордон для своїх військовослужбовців, заявив військовий представник, зазначивши, що інструкції з безпеки від військових для широкої громадськості залишилися незмінними. Зі свого боку в. о. глави іранського МЗС Алі Багері Кані заявив, що Іран залишає за собою "право на стримувальну відповідь" проти Ізраїлю.

За даними журналістів, Галлант повідомив Остіну під час розмови минулої суботи, що Тегеран готується до великомасштабного військового нападу на Ізраїль протягом кількох днів.

Прессекретар Пентагону Пет Райдер сказав у своїй заяві, що Остін говорив із міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом раніше того самого дня і підтвердив, що США "вживуть усіх можливих заходів для захисту Ізраїлю".

Авіаносець USS Abraham Lincoln, що перебуває в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, вже направили в регіон для заміни ударної групи авіаносця USS Theodore Roosevelt.

На його борту перебувають винищувачі F-35 і F/A-18 Hornet. Не повідомляють і про те, як швидко атомний підводний човен USS Georgia з керованими ракетами направлять у регіон.

Генерал-майор Райдер сказав, що Остін і Галлант також обговорили військові операції Ізраїлю в Газі та важливість пом'якшення шкоди для цивільного населення.

Переговорам передував ізраїльський авіаудар по школі в Газі, яку перетворили на притулок. Минулої суботи вранці під час удару загинуло щонайменше 80 осіб і близько 50 дістали поранення, повідомили палестинські органи охорони здоров'я.

У понеділок, 12 серпня, ізраїльські сили продовжили операції поблизу міста Хан-Юніс. За даними палестинських медиків, унаслідок ударів ізраїльських військових у понеділок загинули щонайменше 18 осіб. Дедалі більше сімей і переміщених осіб залишали райони, де незабаром можуть оголосити евакуацію.

Нагадаємо, що 10 серпня стало відомо, що Ізраїль ліквідував ще одного командира ХАМАСу — Самера Махмуда аль-Хаджа, який керував ударами по Ізраїлю з території Лівану.

Також повідомлялося, що 8 серпня американське видання Politico інформувало, що Іран може відмовитися від атаки на Ізраїль.