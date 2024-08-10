Ізраїль ліквідував ще одного командира ХАМАС: подробиці (фото)

ЦАХАЛ ліквідував Самера Махмуда аль-Хаджа. Він керував ударами по Ізраїлю з території Лівану.

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Повітряні сили Ізраїлю завдали удару в районі Сідона в Лівані, знищивши старшого командира терористичної організації ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа. Про це повідомляють у Армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ).

Самер діяв як командир військових сил у таборі Айн аль-Хільве, розташованому в районі Сідон, і відповідав за вербування та підготовку терористів для нападу на Ізраїль, йдеться у повідомленні.

Також, як наголошується, саме він керував терористичними атаками та запусками снарядів з Лівану в бік території Ізраїлю.

Ліквідація командирів ХАМАС

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія, який був у Тегерані на інавгурації нового президента Ірану, загинув 31 липня унаслідок нібито ізраїльського удару керованою ракетою. Пізніше стало відомо, що вибухівку було закладено в гостьовому будинку задовго до появи в ньому глави палестинського ісламістського угруповання.

Армія оборони Ізраїлю 1 серпня заявила про ліквідацію в секторі Гази одного з лідерів терористичного угруповання ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Він помер унаслідок атаки на Хан-Юніс, що на півдні сектора Гази, ще 13 липня. Разом із очільником військового крила ХАМАС було ліквідовано і його "праву руку" Рафа Саламе.

У серпні ХАМАС обрало своїм новим лідером 61-річного Яхью Сінвара, який вважався другою за впливовістю фігурою в угрупованні після вже ліквідованого Ісмаїла Ханії.