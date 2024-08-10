Израиль ликвидировал еще одного командира ХАМАС: подробности (фото)

ЦАХАЛ ликвидировал Самера Махмуда аль-Хаджа. Он руководил ударами по Израилю с территории Ливана.

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Воздушные силы Израиля нанесли удар в районе Сидона в Ливане, уничтожив старшего командира террористической организации ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа. Об этом сообщают в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Самер действовал как командир военных сил в лагере Айн аль-Хильве, расположенном в районе Сидон, и отвечал за вербовку и подготовку террористов для нападения на Израиль, говорится в сообщении.

Также, как отмечается, именно он руководил террористическими атаками и запусками снарядов из Ливана в сторону территории Израиля.

Ликвидация командиров ХАМАС

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, который был в Тегеране на инаугурации нового президента Ирана, погиб 31 июля в результате якобы израильского удара управляемой ракетой. Позже стало известно, что взрывчатка была заложена в гостевом доме задолго до появления в нем главы палестинской исламистской группировки.

Армия обороны Израиля 1 августа заявила о ликвидации в секторе Газа одного из лидеров террористической группировки ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Он умер в результате атаки на Хан-Юнис, что на юге сектора Газа, еще 13 июля. Вместе с главой военного крыла ХАМАС было ликвидировано и его "правую руку" Рафа Саламе.

В августе ХАМАС избрало своим новым лидером 61-летнего Яхью Синвара, который считался второй по влиятельности фигурой в группировке после уже ликвидированного Исмаила Хании.