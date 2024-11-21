Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта. Их подозревают в военных преступлениях, совершенных во время боевых действий в секторе Газа.

В четверг, 21 ноября, Палата предварительного производства I Международного уголовного суда единогласно выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Об этом сообщают в МУС.

Палата выдала ордера на арест Нетаньяху и Галланта, как сообщается, "за преступления против человечности" и "военные преступления", совершенные, как минимум, в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

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Отмечается, что ордера на арест классифицируются как "секретные" в целях защиты свидетелей и обеспечения проведения расследований. Однако в МУС решили опубликовать эту информацию, поскольку Палата предварительного производства I Международного уголовного суда считает, что в интересах жертв и их семей, чтобы они были осведомлены о существовании таких ордеров.

Палата посчитала, что оба лица намеренно и сознательно лишили гражданское население в Газе продовольствия, воды, лекарств, медицинских принадлежностей, а также топлива и электричества, препятствуя в предоставлении гуманитарной помощи, что, как отмечается, привело к гибели гражданских лиц, включая детей, из-за недоедания и обезвоживания.

Поэтому, как сообщается, Нетаньяху и Галлант несут уголовную ответственность за военное преступление, заключающееся в использовании голода в качестве метода ведения войны.

Кроме того, ограничивая поступлению в Газу медицинских принадлежностей и лекарств, они, по версии МУС, несут ответственность за причинение страданий действий лицам, нуждающимся в лечении. Врачи, как говорится в заявлении, были вынуждены оперировать раненых и проводить ампутации, используя неадекватные и небезопасные средства для седации пациентов, причиняя этим людям сильную боль и страдания.

Напомним, в октябре премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что его страна готова прекратить ведение боевых действий в Секторе Газы после достижения нескольких важных целей. По словам главы израильского правительства, война закончится, когда будет уничтожен ХАМАС, а домой вернутся все заложники — как живые, так и погибшие.

В январе премьер-министр заверил, что на территории Сектора ЦАХАЛ борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением, и делает это в полном соответствии с международным правом.

Военная операция Израиля нанесла гораздо больший ущерб группировке ХАМАС, чем предсказывали официальные лица США. В военном отношении страна добилась всего, чего могла.