Еротичні фото на єврейському цвинтарі: молодь "відзначила" Геловін під Львовом

Дівчата знімали відверті кадри посеред могил на одному з найбільших в Україні кладовищ. Єврейські надгробки вони використовували як реквізит, чим викликали обурення громадськості.

Молодь вирішила влаштувати еротичну фотосесію на єврейському кладовищі в Бродах Львівської області на Геловін. Дівчата та юнак знімали кадри посеред могил, повідомили місцеві Telegram-канали.

Дівчата в спідній білизні позували на тлі надгробків, молодий чоловік також брав участь у процесі. Вчинок викликав обурення в соціальних мережах.

Об'єднана єврейська громада України заявила, що еротичну фотосесію в Бродах було зроблено ще 2020 року, але публікації у ЗМІ про неї з'явилися тільки 7 листопада 2024 року.

"Безвідносно року проведення фотосесії, вона є оскверненням цвинтаря та проявом зневаги до похованих". — зазначили там.

Головне управління Національної поліції України у Львівській області заявило про перевірку за фактом осквернення могил. Поліцейські дізналися про подію 8 листопада, коли моніторили соціальні мережі.

"По завершенню перевірки буде надано відповідну правову оцінку", — заявили в поліції.

Єврейський цвинтар у Бродах — один із найбільших в Україні, він займає площу до 10 гектарів. Загалом на кладовищі налічується понад 8 000 могил. Серед них є поховання жертв нацистського режиму під час Другої світової війни.

Нагадаємо, в Україні можна замовити послугу гроботерапії, щоб відчути себе "щасливим небіжчиком". Ціна "задоволення" стартує від 5 000 доларів, за цю суму можна зробити будь-яку конфігурацію похорону.

На Личаківському кладовищі у Львові 20 жовтня жінка пошкодила вази з квітами і лампадками на могилах загиблих українських військових. Загалом їй вдалося побувати на 40 могилах.