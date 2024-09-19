В Умані очікують рекордну кількість хасидів на святкуванні Рош га-Шана: більше, ніж до війни

За даними Державної міграційної служби, до міста вже приїхало пів тисячі прочан. Однак масове прибуття паломників прогнозують із наступного тижня.

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З початку вересня до Умані на Черкащині почали прибувати хасиди, які відзначатимуть єврейський Новий рік — Рош га-Шана. Цьогоріч святкування відбудеться з 2 до 4 жовтня і, за прогнозами, стане наймасовішим. Про це повідомляє Державна міграційна служба.

В Умані очікують на приїзд понад 50 тисяч паломників. Зараз у місті перебуває близько 500 прочан, але основний потік очікується наступного тижня.

Для гарантування безпеки та контролю за дотриманням ними законодавства про правовий статус іноземців і осіб без громадянства, — місцеві органи влади та правоохоронці вже перейшли на посилений режим роботи.

Що таке Рош га-Шана і чому хасиди їдуть в Умань?

Рош га-Шана — це єврейський Новий рік, який символізує початок нового року за єврейським календарем. Він вважається часом покаяння, молитви та примирення. Святкування передбачає молитви, читання Тори та особливі обряди.

Умань традиційно стає місцем збору хасидів через наявність тут могили засновника брацлавського хасидизму — цадика Нахмана. Щороку під час Рош га-Шана його послідовники приїжджають сюди, щоб помолитися та провести свято в місці його поховання, яке є однією з найбільших святинь для хасидів.

Паломники вірять, що молитва на могилі цадика в Рош га-Шана допоможе очиститися від гріхів і отримати благословення на наступний рік, тому щороку тисячі його послідовників приїжджають до Умані, щоб відзначити це свято.

Нагадаємо, у 2023 році в Умані під час святкування Рош га-Шана працював особливий режим в’їзду та виїзду. За даними МВС, тоді на святкування єврейського Нового року приїхало 35 тисяч паломників. У перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну прибуло 23 тисячі євреїв-хасидів. У 2021 році їх було 30 тисяч, під час пандемії коронавірусу у 2020 році — 2,5 тисячі, у 2019-му — 27 тисяч.

21 червня Україна оголосила про запровадження вимог попереднього затвердження електронних віз для громадян Ізраїлю, включно з паломниками.