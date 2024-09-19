В Умани ожидают рекордное количество хасидов на праздновании Рош ха-Шана: больше, чем до войны

По данным Государственной миграционной службы, в город уже приехало полтысячи паломников. Однако массовое прибытие паломников прогнозируют со следующей недели.

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С начала сентября в Умань Черкасской области начали прибывать хасиды, которые будут отмечать еврейский Новый год — Рош ха-Шана. В этом году празднование состоится со 2 по 4 октября и, по прогнозам, станет наиболее массовым. Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

В Умани ожидают приезда более 50 тысяч паломников. Сейчас в городе находится около 500 паломников, но основной поток ожидается на следующей неделе.

Для обеспечения безопасности и контроля за соблюдением ими законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, — местные органы власти и правоохранители уже перешли на усиленный режим работы.

Что такое Рош ха-Шана и почему хасиды едут в Умань?

Рош ха-Шана — это еврейский Новый год, который символизирует начало нового года по еврейскому календарю. Он считается временем покаяния, молитвы и примирения. Празднование включает молитвы, чтение Торы и особые обряды.

Умань традиционно становится местом сбора хасидов из-за наличия здесь могилы основателя брацлавского хасидизма — цадика Нахмана. Ежегодно во время Рош ха-Шана его последователи приезжают сюда, чтобы помолиться и провести праздник в месте его захоронения, которое является одной из самых больших святынь для хасидов.

Паломники верят, что молитва на могиле цадика в Рош ха-Шана поможет очиститься от грехов и получить благословение на следующий год, поэтому каждый год тысячи его последователей приезжают в Умань, чтобы отметить этот праздник.

Напомним, в 2023 году в Умани во время празднования Рош ха-Шана работал особый режим въезда и выезда. По данным МВД, тогда на празднование еврейского Нового года приехало 35 тысяч паломников. В первый год полномасштабного вторжения РФ в Украину прибыло 23 тысячи евреев-хасидов. В 2021 году их было 30 тысяч, во время пандемии коронавируса в 2020 году — 2,5 тысячи, в 2019-м — 27 тысяч.

21 июня Украина объявила о введении требований предварительного утверждения электронных виз для граждан Израиля, включая паломников.