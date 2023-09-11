В Умани ввели особый режим передвижения по городу и въезда в него

В ближайшие выходные в городе Умань Черкасской области паломники-хасиды будут праздновать свой праздник — Рош ха-Шана, поэтому городские власти ввели определенные ограничения, а правоохранители будут нести службу в усиленном режиме.

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С 11 по 21 сентября в Умани заработал особый режим въезда и выезда, а также передвижения по городу, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в телеграм-канале.

В городе с утра уже работают девять пропускных пунктов, к патрулированию привлечены 19 пеших полицейских патрулей, при этом не только из Черкасской, но и других областей. Ограничения связаны с приездом в город паломников-хасидов на празднование Рош ха-Шана.

"Несмотря на предостережения дипломатических служб и правоохранительных органов в Умань уже прибыли более трех тысяч паломников... В этом году мы ожидаем до 30 тысяч приезжих", — отметил руководитель ОВА.

Он напомнил, что в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, а также продажа и использование пиротехнических средств, пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие. Кроме того, в городе действует обязательный для всех комендантский час с 00:00 до 4:00.

"Черкасская область — гостеприимная область, однако в нашей стране продолжается война. Весь комплекс мероприятий, который мы внедряем, для безопасности местных жителей и приезжих. Прошу к этому относиться с пониманием", — обратился к паломникам Табурец.

Чиновник напомнил, что в предыдущие годы был спланирован целый ряд мер по обеспечению безопасности паломников, которые начинают действовать с момента пересечения приезжими украинской границы и на всем пути их передвижения непосредственно до прибытия в Умань. Однако администрация не планирует увеличение количества блокпостов на территории области, отметил Табурец в эфире телеканала "Суспільне".

"Но в городе Умань предусмотрено и уже функционируют 9 контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда, некоторые пункты закрыты. Паломникам мы сообщили, что они могут въезжать через один КПП, что дает нам возможность обеспечить их быстрый проход, поскольку там предусмотрен пункт миграционной поддержки", — подчеркнул глава ОВА.

Руководитель Черкасской администрации отметил, что паломники-хасиды обязательно предупреждены, как действовать в случае воздушной тревоги. Напомним, в прошлом году россияне обстреливали город накануне и после празднования хасидами Рош ха-Шана.

Ранее Фокус писал о войне и паломничестве в Умани и что такое хасидизм. Кроме того, Фокус узнал, почему хасиды каждый год съезжаются именно в украинскую Умань.

Кое-что о празднике Рош ха-Шана

Рош ха-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Отмечают 1 и 2-го тишрея, что обычно приходится на период от середины сентября до начала октября.

По верованиям иудеев в Рош ха-Шана Бог определяет судьбу человека на следующий год, однако это решение не окончательное и в течение следующих десяти дней может быть изменено.