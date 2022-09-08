Война и паломничество: следует ли ждать хасидов в Умани в этом году?
Умань – это священное место для паломников, представителей хасидизма, которые приезжают в Украину со всего мира. До пандемии и полномасштабного вторжения РФ хасиды десятками тысяч ежегодно съезжались в Умань, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана (еврейский Новый год). Удастся ли им помолиться у святого места в этом году? Мнение.
Что такое хасидизм? И почему хасиды едут именно в Умань?
Хасидизм ("хасид" означает "благочестивый, праведный") — это мистическое религиозное направление иудейского вероисповедания, основанное в 30-х годах XVIII века на Подолье, в среде еврейской бедноты. Благочестивый Рабби Нахман завещал посещать его могилу на еврейский Новый год (Рош ха-Шана).
Сущность хасидизма состоит в идее о том, что вся земля наполнена Богом. Соответственно, поступки и слова человека оказывают значительное влияние на действительность. Больше всего на небо действует молитва, которая является освобождением человека от материальных оков и способствует слиянию с Богом.
Роль важнейшего посредника в этом процессе играет цадик (духовный руководитель группы религиозных евреев), спасающий души евреев на земле. Цадик был не просто потомком наследственного звания Баал Шев Това, он был духовным судьей и наставником еврейской общины.
В 2020 году, несмотря на запрет на въезд для иностранцев из-за распространения коронавируса, паломники пытались любым способом попасть в Украину. Из-за этого на границах Украины столпилась масса негодующих паломников, которых не пустили в страну. Тем не мене, несмотря на запреты и контроль государства, в Умань приехали около 3-5 тысяч паломников.Важно
В 2021 году приезд еврейских паломников в Умань проходил на фоне опасений новой волны распространения COVID-19, а также на фоне усиления ограничений в самом Израиле, что было связано с распространением штамма Дельта.
Несмотря на это, государство позволило им прибыть в святое место, принявшее около 28 тысяч верующих.
В 2022 году встречать хасидов готовятся не владельцы гостиниц и ресторанов, а СБУ
За последние три года многие заведения в Умани были закрыты, а их владельцы понесли огромный финансовый ущерб из-за фактического отсутствия паломников, сначала из-за коронавируса, а теперь и из-за войны.
МИД Израиля еще в июле призвал граждан не посещать Умань на празднование Рош га-Шана из-за угрозы ракетных ударов РФ. Конечно, это не остановило и не остановит часть верующих.
Киев также не терял времени с запретами. Еще с июня ходили слухи, что паломников-хасидов вообще не впустят в страну из-за вышеупомянутых угроз.
Впоследствии в Умани запретили проведение массовых мероприятий и ограничили доступ к местам паломничества на празднование Рош ха-Шана во избежание возможных провокаций РФ с участием хасидов. Об этом заявлял глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он также подчеркнул, что будут ужесточены меры безопасности.
Какие именно меры безопасности, Табурец не писал, но уже в начале августа стало известно, о чем шла речь.Важно
В Службе безопасности Украины заявили, что уже взялись за этот вопрос. В частности, провели ряд антитеррористических мероприятий накануне ежегодного празднования Рош ха-Шана и приезда большого количества паломников. По словам представителей СБУ, все действия направлены на усиление безопасности и отработку быстрого реагирования на возможные угрозы.
Сообщалось также, что СБУ провела комплексную тренировку на территории недостроенного объекта в историко-культурном центре им. Рабби Нахмана — чтобы проверить, насколько паломничество защищено.
Остановит ли это верующих-хасидов?
Уже сейчас, несмотря на запреты израильских и украинских властей, несколько тысяч хасидов прибыли в Умань. Большинство из них съехались из разных уголков Украины, но есть и те, кто преодолел тысячи километров из других стран.
Несмотря на все угрозы, наступление нового 5783 года (по иудейскому календарю) хасиды все же начнут праздновать вечером воскресенья, 25 сентября, в святом месте. Не исключаю, что найдутся и те, кто попытается обойти все запреты.Важно