Війна та паломництво: чи варто чекати хасидів в Умані цьогоріч?

Умань — це священне місце для паломників, представників хасидизму, які приїжджають в Україну з усього світу. До пандемії та до повномасштабного вторгнення РФ хасиди десятками тисяч щороку з’їжджалися в Умань для святкування Рош га-Шана (єврейського Нового року). Та чи вдасться їм помолитися біля священного місця цьогоріч? Думка.

Що таке хасидизм? І чому хасиди їдуть саме в Умань?

Хасидизм ("хасид" означає "благочестивий, праведний") — це містичний релігійний напрям юдейського віросповідання, за­початкований у 30-х роках XVIII століття на Поділлі, у середови­щі єврейської бідноти. Благочес­тивий Раббі Нахмана заповідав відвіду­вати його могилу на єврейський Новий рік (Рош га-Шана).

Сутність хасидизму полягає в ідеї про те, що вся земля наповнена Богом. Відповідно, вчинки і сло­ва людини мають значний вплив на дійсність. Найбільше на небо діє молитва, яка є звільненням людини від матеріальних кай­данів і сприяє злиттю з Богом.

Роль найважливішого посеред­ника у цьому процесі відіграє цадик (духовний провідник групи релігійних євреїв), який рятує душі євреїв на землі. Цадик був не просто нащадком спадкового звання Баал Шев Това, він був духовним суддею і наставником єв­рейської громади.

У 2020 році попри заборону на в'їзд для іноземців через поширення коронавірусу, паломники намагалися будь-яким способом потрапити в Україну. Через це на кордонах України вишукувався натовп обурених паломників, яких не пустили до країни. А втім, попри заборону та контроль держави, до Умані приїхало приблизно 3-5 тисяч паломників.

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У 2021 році приїзд єврейських паломників в Умань відбувався на тлі побоювань щодо нової хвилі поширення COVID-19, а також на тлі посилення обмежень в самому Ізраїлі, що пов'язане з поширенням штаму Дельта.

Попри це, держава дозволила їм прибути до святого місця, яке прийняло майже 28 тисяч вірян.

[ + – ] У 2021 році приїзд єврейських паломників в Умань відбувався на тлі побоювань щодо нової хвилі поширення COVID-19 Фото: Getty Images [ + – ] Хасиди святкують Рош га-Шана в Умані Фото: УНІАН [ + – ] Сутність хасидизму полягає в ідеї про те, що вся земля наповнена Богом Фото: УНИАН [ + – ] До пандемії та до повномасштабного вторгнення РФ хасиди щороку з"їжджалися в Умань десятками тисяч для святкування Рош га-Шана (єврейського Нового року)

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За останні три роки багато закладів в Умані було закрито, а їхні власники отримали величезні фінансові збитки через фактично відсутність паломників, спочатку через коронавірус, а тепер і через війну.

МЗС Ізраїлю ще в липні закликало громадян не відвідувати Умань на святкування Рош га-Шана через загрозу ракетних ударів РФ. Звичайно, це не зупинило та не зупинить частину вірян.

Київ також не гаяв часу із заборонами. Ще з червня ширилися чутки, що паломників взагалі не впустить в країну через вищезгадані загрози.

Згодом, в Умані заборонили проведення масових заходів та обмежили доступ до місць паломництва на святкування Рош га-Шана, щоб уникнути можливих провокацій РФ за участю хасидів. Про це заявляв голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він також наголосив, що будуть посилені заходи безпеки.

Які саме заходи безпеки, Табурець не писав, але вже на початку серпня стало відомо, про що йшлося.

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У Службі безпеки України заявили, що вже взялися за це питання. Зокрема, провели низку антитерористичних заходів напередодні щорічного святкування Рош га-Шана та приїзду великої кількості паломників. За словами представників СБУ, всі дії спрямовані на посилення безпеки та відпрацювання швидкого реагування на можливі загрози.

А ще повідомлялося, що СБУ провела комплексне тренування на території недобудованого об'єкта в історико-культурному центрі ім. Раббі Нахмана — для перевірки захищеності паломництва.

Чи зупинить це вірян-хасидів?

Уже зараз, попри заборони ізраїльської та української влади, кілька тисяч хасидів прибули в Умань. Більшість з них з'їхалися з різних куточків України, але є й ті, хто подолав тисячі кілометрів з інших країн.

[ + – ] Хасиди в аеропорту Бен-Гуріон. У попередні роки пандемія COVID-19 паломництву в Умань не завадила Фото: Getty Images

Попри всі загрози, настання нового 5783 року (за юдейським календарем) хасиди все ж почнуть святкувати увечері неділі, 25 вересня, у святому місці. Не заперечую, що знайдуться й ті, хто спробують обійти всі заборони.

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