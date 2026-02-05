Бизнес без иллюзий: почему планирование на пять лет больше не работает в Украине
Строить какие-то бизнес-планы во время войны вообще трудно, а уж на пять лет — тем более, констатирует почетный консул Государства Израиль в западном регионе Украины Олег Вишняков. Компании, которые выживают сейчас, не пытаются угадать будущее — они строят системы, способные быстро реагировать на изменения...
Пятилетние стратегии в украинском бизнесе всегда были скорее актом веры, чем точного расчета. Но даже в этой реальности они выполняли важную функцию. Давали ощущение направления, структуры, долгосрочной логики.
Сегодня же пять лет вперед в Украине выглядят не просто далеким горизонтом, а пространством сплошных неизвестных.
Когда будущее не имеет фиксированных условий
Украинский бизнес живет в среде, где базовые параметры могут меняться за один день. Логистика зависит от обстрелов и границ. Энергоснабжение остается фактором риска даже без массированных атак. Кадровые решения постоянно корректируются мобилизацией, миграцией и выгоранием.
К этому добавляется неопределенность с налогами, проверками, правилами игры для отдельных отраслей. Бизнес вынужден закладывать риски не только рынка, но и государственных решений, которые могут появиться без длительного переходного периода.
В таких условиях пятилетний план не просто быстро устаревает. Он теряет смысл как управленческий инструмент.
Почему украинские компании застревают в длинных стратегиях
Одна из проблем украинского бизнеса заключается в том, что длинные планы часто выполняют психологическую функцию. Они успокаивают. Дают иллюзию, что хаос можно упорядочить через Excel и презентации.
Но именно эта иллюзия начинает вредить. Компании держатся за устаревшие цели, потому что в них уже вложено время и ресурсы. Инвестпроекты не пересматриваются, хотя реальность кардинально изменилась. Решения откладываются в ожидании "лучшего момента", который так и не наступает.
В итоге бизнес не готовится к изменениям, а устает от постоянного разрыва между планом и реальностью.
Украинский контекст требует другой логики
Сегодня украинский бизнес живет не в режиме роста, а в режиме выживания с элементами развития. Это важное отличие.
Выживание требует более коротких циклов мышления. Планирование на шесть или двенадцать месяцев с четким пересмотром приоритетов становится более эффективным, чем стратегия на годы. Компании начинают планировать сценарии, а не цели. Оптимистический, базовый и кризисный варианты становятся рабочим инструментом, а не формальностью.
Это не означает отказ от амбиций. Это означает признание того, что путь к ним будет нелинейным.
Кадры, деньги и доверие как ключевые вызовы
Отдельная проблема украинского бизнеса — человеческий фактор. Команды работают в постоянном стрессе. Люди живут между работой, тревогами и новостями с фронта. В таких условиях длинные планы выглядят оторванными от реальности сотрудников.
Финансовое планирование также утратило былую стабильность. Курсовые колебания, доступ к кредитованию, гранты, помощь доноров — все это создает мозаику источников финансирования, которую сложно прогнозировать на годы вперед.
А еще есть фактор доверия. Партнеры и клиенты все чаще оценивают не обещания на пять лет, а способность компании держать слово здесь и сейчас.
Гибкость как стратегия для страны в войне
В украинских условиях гибкость перестает быть тактикой. Она становится стратегией.
Компании, которые выживают и находят возможности для развития, не пытаются угадать будущее. Они строят системы, способные быстро реагировать на изменения. Они инвестируют в людей, процессы и решения, которые можно масштабировать или свернуть без катастрофы.
Пять лет в такой модели — это не план, а направление. Не цифра в презентации, а понимание, кем бизнес хочет быть, независимо от того, какими будут обстоятельства.
Реализм вместо оптимизма
Украинский бизнес научился работать без света, без стабильной логистики и без ощущения безопасности. Следующий этап — научиться работать без иллюзий.
Планирование на пять лет больше не является признаком силы. Силой становится способность быстро пересматривать решения, признавать ошибки и менять курс без потери управляемости. В стране, которая живет в войне, это не слабость. Это единственная форма ответственности.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.