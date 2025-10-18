Израиль между войной и миром: почему прекращение огня — необходимый шаг

Прекращение огня, заключенное в рамках большого 20-пунктного плана, которое в последние дни привело к освобождению заложников и постепенному уменьшению боевых действий, вызвало противоречивые эмоции.

Кто-то видит в нем временную паузу, кто-то — начало долгого пути к миру. Но для Израиля, который пережил ужасную атаку 7 октября 2023 года и два года непрерывной войны, этот шаг жизненно необходим.

Об этом писали и ведущие мировые издания, анализируя и дипломатическую роль США, и внутриполитические риски для Тель-Авива.

Во-первых, жизнь важнее опасности эскалации

Первый и самый важный эффект прекращения огня — сохраненные человеческие жизни. Освобождение заложников, возможность доставки гуманитарной помощи, временное восстановление медицинской помощи и эвакуационных коридоров: все это дает реальный шанс выжившим получить помощь и подготовиться к восстановлению.

Первая фаза плана включает именно эти элементы: прекращение огня, отвод сил и возвращение людей домой. Это не теоретическая дипломатия; это конкретные шаги, которые снижают срочный гуманитарный кризис.

Во-вторых, это тактическая победа и стратегический вызов

Для Израиля прекращение огня означает возможность перегруппироваться, пополнить запасы, уменьшить расходы на длительные боевые операции и реанимировать международную поддержку. В то же время это не "полная победа" над всеми проблемами: удалить ХАМАС мгновенно невозможно, как и не каждая цель войны решается силой.

Именно поэтому план дает шанс для дальнейших дипломатических шагов, но потребует пристального мониторинга и готовности реагировать на нарушения. Израиль получил паузу, которую должен использовать разумно, не только для безопасности, но и для политической стабилизации.

В-третьих, это результат поддержки союзника

Успех нынешнего прекращения огня во многом объясняют не давлением, а политическим предложением, которое Трамп сделал Нетаньяху.

Вместо угроз или шантажа он выбрал другой путь — поддержку. Трамп, который после возвращения в Белый дом сделал Израиль одним из приоритетов внешней политики, предоставил Нетаньяху политический "зонтик" в сложный момент: когда давление международного сообщества росло, а внутренняя оппозиция требовала перемен.

Он не принуждал Израиль к уступкам, а создал условия, при которых мир стал меньшим риском, чем продолжение войны. Его прямая коммуникация с лидерами стран Персидского залива, а также дипломатические сигналы к Египту и Катару помогли снять напряжение в регионе и обеспечить согласование первого этапа соглашения.

Фактически, Трамп сделал то, что редко удается даже профессиональным дипломатам: соединил жесткую произраильскую позицию с реальной договоренностью, которая сохраняет жизни гражданских и открывает путь к более стабильному миру.

В-четвертых, региональная стабильность имеет значение для Израиля

Распространение конфликта за пределы Газы ставило под угрозу не только израильскую безопасность, но и весь регион. Дипломатические усилия, которые привели к прекращению огня, также уменьшают риск усиления противостояния в Ливане, Сирии или на других флангах.

Это "новая начальная точка", которая может открыть двери для более широкой политической работы — если ее поддержат международные партнеры и если местная сторона (в том числе правительство Израиля) сможет выполнять взятые обязательства.

В-пятых: что должен сделать Израиль сейчас

Использовать паузу для восстановления обороноспособности и защиты граждан.

Обеспечить прозрачные механизмы мониторинга прекращения огня и немедленно реагировать на нарушения — это уменьшит как внутреннее напряжение, так и международную критику.

Продвигать дипломатию с соседями и с партнерами, чтобы превратить временную паузу в более долгий период безопасности и экономического восстановления.

Быть готовыми к политическим решениям, которые могут быть непопулярными, но необходимыми для долгосрочной стабильности. Ведущие редакции отмечают: мир не приходит автоматически — его надо строить.

Подытожу, поддерживать прекращение огня означает поддерживать жизнь, безопасность и шанс на будущее для израильтян. Это не отказ от целей безопасности и не отказ от попыток привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за ужасные нападения.

Это обоснованная, ответственная и, в нынешних обстоятельствах, правильная стратегия: прервать кровопролитие, вернуть людей домой, восстановить ресурсы и дать себе шанс на более широкую, реалистичную политику безопасности и мира. Этот мир — начало, его надо закрепить и защитить.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

