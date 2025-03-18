Мирное соглашение — это не всегда про хэппи-энд: чему учит Украину опыт Израиля

Related video

Мирные соглашения часто ассоциируются с надеждой, прекращением страданий и завершением войны. Но в реальности они не всегда приводят к миру.

Опыт Израиля — наглядное подтверждение того, что договоренности на бумаге могут оказаться лишь иллюзией стабильности.

Израильские мирные соглашения: надежды и реальность

Израиль за свою историю заключил несколько мирных соглашений и попытался достичь взаимопонимания с различными соседями и террористическими организациями. Однако далеко не все эти попытки завершились успешно.

Соглашение в Осло (1993, 1995)

Одно из самых известных соглашений — так называемый "Мирный процесс в Осло" между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП). Израиль признал ООП легитимным представителем палестинского народа, а в обмен ООП должна была отказаться от терроризма.

Что произошло дальше? Палестинские радикалы активизировали атаки. В 2000 году разразилась вторая интифада — массовые беспорядки и волна террористических нападений на Израиль. А потом власть в Газе захватил ХАМАС — еще более радикальная группа, которая вообще не признает Израиль.

Поэтому соглашения с недемократическими структурами, которые не контролируют все вооруженные группировки, рискуют стать фикцией.

Выход из Газы (2005)

В 2005 году Израиль решил сделать шаг к миру, выйдя из сектора Газа и передав его палестинцам. Тогдашний премьер Ариэль Шарон считал, что это позволит Израилю сосредоточиться на развитии, уменьшит международное давление и сделает его более безопасным.

Что произошло дальше? Уже в 2007 году власть в Газе захватил ХАМАС. Вместо мира Израиль получил постоянные ракетные обстрелы, террористические тоннели и непрерывные военные операции.

Поэтому односторонние уступки без реальных гарантий только усиливают агрессора.

Соглашение с Ливаном (1983)

После первой ливанской войны Израиль и Ливан подписали мирный договор при посредничестве США. Но соглашение так и не было ратифицировано ливанским правительством из-за давления Сирии.

Что произошло дальше? В 2006 году Израиль воевал с "Хезболлой", которая укрепила свои позиции в Ливане и стала еще большей угрозой.

Поэтому мирные соглашения без настоящей независимости второй стороны — пустой звук.

Какие уроки для Украины?

Украина также сталкивается с врагом, для которого мирное соглашение — это не конец войны, а инструмент для перегруппировки сил. Вот главные выводы, которые следует сделать из израильского опыта:

Не доверять словам — только действиям. Если соглашение не сопровождается реальными действиями (разоружение, изменение политического курса агрессора), оно обречено. Не идти на уступки без гарантий. Вывод войск или уступки в территориях без жестких механизмов контроля только усилят агрессора. Не игнорировать внутренние риски. Заключение соглашения не означает, что внутри страны не появятся силы, которые будут саботировать его выполнение. Понимать, что мир не всегда означает безопасность. Можно подписать соглашение, но это не гарантирует прекращения войны — иногда она просто переходит в другую форму. Готовиться к долговременной борьбе. Израиль десятилетиями живет в состоянии конфликта, но смог построить сильную экономику, технологический сектор и мощную армию. Украина также должна ориентироваться на развитие, а не только на ожидание мира.

Когда мы говорим о мире, представляется нечто окончательное, как будто перевернутая страница истории. Но реальность сложнее.

Мирное соглашение — это не волшебный ключ, открывающий двери к безопасности и процветанию. Часто это лишь передышка, новая шахматная партия, где одна из сторон пытается переиграть другую уже не на поле боя, а за столом переговоров.

Израиль хорошо знает цену таким договоренностям. Каждый раз, когда казалось, что вот-вот наступит мир, конфликт возвращался еще более жестким, еще более коварным. Урок прост: если твой враг не признает самого права на твое существование, ни одна подписанная бумага не защитит тебя от его пуль.

Украина сегодня также стоит перед этим выбором. Подписать мир — это просто. Но будет ли это означать настоящую безопасность? Не превратится ли такое соглашение в иллюзию, которая только даст врагу время для новой атаки?

Мир невозможно достичь через уступки, которые только подпитывают агрессию. Его можно получить только тогда, когда враг понимает: твоя страна — сильная, твоя армия — непобедимая, а твой народ — несокрушимый. Только тогда мир будет не просто паузой, а настоящим финалом войны.

История Израиля учит: не каждый мирный договор стоит того, чтобы его подписать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно