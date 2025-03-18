Мирное соглашение — это не всегда про хэппи-энд: чему учит Украину опыт Израиля
Не стоит воспринимать любой мирный договор как волшебный ключ, открывающий двери к безопасности и процветанию, предупреждает почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков. Израиль имеет богатый печальный опыт того, как заключенные соглашения приводили к новым войнам.
Мирные соглашения часто ассоциируются с надеждой, прекращением страданий и завершением войны. Но в реальности они не всегда приводят к миру.
Опыт Израиля — наглядное подтверждение того, что договоренности на бумаге могут оказаться лишь иллюзией стабильности.
Израильские мирные соглашения: надежды и реальность
Израиль за свою историю заключил несколько мирных соглашений и попытался достичь взаимопонимания с различными соседями и террористическими организациями. Однако далеко не все эти попытки завершились успешно.
Соглашение в Осло (1993, 1995)
Одно из самых известных соглашений — так называемый "Мирный процесс в Осло" между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП). Израиль признал ООП легитимным представителем палестинского народа, а в обмен ООП должна была отказаться от терроризма.
Что произошло дальше? Палестинские радикалы активизировали атаки. В 2000 году разразилась вторая интифада — массовые беспорядки и волна террористических нападений на Израиль. А потом власть в Газе захватил ХАМАС — еще более радикальная группа, которая вообще не признает Израиль.
Поэтому соглашения с недемократическими структурами, которые не контролируют все вооруженные группировки, рискуют стать фикцией.
Выход из Газы (2005)
В 2005 году Израиль решил сделать шаг к миру, выйдя из сектора Газа и передав его палестинцам. Тогдашний премьер Ариэль Шарон считал, что это позволит Израилю сосредоточиться на развитии, уменьшит международное давление и сделает его более безопасным.
Что произошло дальше? Уже в 2007 году власть в Газе захватил ХАМАС. Вместо мира Израиль получил постоянные ракетные обстрелы, террористические тоннели и непрерывные военные операции.
Поэтому односторонние уступки без реальных гарантий только усиливают агрессора.
Соглашение с Ливаном (1983)
После первой ливанской войны Израиль и Ливан подписали мирный договор при посредничестве США. Но соглашение так и не было ратифицировано ливанским правительством из-за давления Сирии.
Что произошло дальше? В 2006 году Израиль воевал с "Хезболлой", которая укрепила свои позиции в Ливане и стала еще большей угрозой.
Поэтому мирные соглашения без настоящей независимости второй стороны — пустой звук.
Какие уроки для Украины?
Украина также сталкивается с врагом, для которого мирное соглашение — это не конец войны, а инструмент для перегруппировки сил. Вот главные выводы, которые следует сделать из израильского опыта:
- Не доверять словам — только действиям. Если соглашение не сопровождается реальными действиями (разоружение, изменение политического курса агрессора), оно обречено.
- Не идти на уступки без гарантий. Вывод войск или уступки в территориях без жестких механизмов контроля только усилят агрессора.
- Не игнорировать внутренние риски. Заключение соглашения не означает, что внутри страны не появятся силы, которые будут саботировать его выполнение.
- Понимать, что мир не всегда означает безопасность. Можно подписать соглашение, но это не гарантирует прекращения войны — иногда она просто переходит в другую форму.
- Готовиться к долговременной борьбе. Израиль десятилетиями живет в состоянии конфликта, но смог построить сильную экономику, технологический сектор и мощную армию. Украина также должна ориентироваться на развитие, а не только на ожидание мира.
Когда мы говорим о мире, представляется нечто окончательное, как будто перевернутая страница истории. Но реальность сложнее.
Мирное соглашение — это не волшебный ключ, открывающий двери к безопасности и процветанию. Часто это лишь передышка, новая шахматная партия, где одна из сторон пытается переиграть другую уже не на поле боя, а за столом переговоров.
Израиль хорошо знает цену таким договоренностям. Каждый раз, когда казалось, что вот-вот наступит мир, конфликт возвращался еще более жестким, еще более коварным. Урок прост: если твой враг не признает самого права на твое существование, ни одна подписанная бумага не защитит тебя от его пуль.
Украина сегодня также стоит перед этим выбором. Подписать мир — это просто. Но будет ли это означать настоящую безопасность? Не превратится ли такое соглашение в иллюзию, которая только даст врагу время для новой атаки?
Мир невозможно достичь через уступки, которые только подпитывают агрессию. Его можно получить только тогда, когда враг понимает: твоя страна — сильная, твоя армия — непобедимая, а твой народ — несокрушимый. Только тогда мир будет не просто паузой, а настоящим финалом войны.
История Израиля учит: не каждый мирный договор стоит того, чтобы его подписать.
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