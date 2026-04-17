Антисемитизм вне закона: решение, которое определяет Украину

Мир входит в фазу, где антисемитизм перестает быть маргинальным явлением и возвращается в мейнстрим.

После обострения на Ближнем Востоке резко возросло количество инцидентов в Европе и США от нападений и вандализма до открытого языка ненависти в университетах, медиа и политике.

Только 2024 год зафиксировал 6 326 антисемитских инцидентов по всему миру — это рост на 107% по сравнению с 2023-м, который и сам побил все рекорды.

А 2025 год оказался самым смертоносным для евреев за последние 30 лет: 20 человек погибли в результате антисемитских нападений.

Антисемитизм маскируется под политическую критику, но фактически выходит далеко за ее пределы. И именно это делает его опасным: любая ненависть начинается не с действия, а с разрешения.

Відео дня

Украина идет в обратном направлении

Президент Владимир Зеленский 14 апреля подписал закон, вводящий суровое уголовное наказание за проявления антисемитизма в Украине. Примечательно, что подписание состоялось в День памяти жертв Холокоста в Израиле — и это не случайное совпадение.

Закон о противодействии антисемитизму выглядит не техническим, а принципиальным. Этот закон не возник на пустом месте.

В сентябре 2021 года Рада приняла базовый закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", который дал юридическое определение явления. Но определение без наказания — это декларация. Новый закон превращает принципы в уголовную ответственность.

Закон четко определяет антисемитизм и выводит его из сферы интерпретаций: речь идет не только о прямой ненависти или насилии, но и о языке вражды, унижении, отрицании Холокоста, создании дискриминационной среды.

За базовые нарушения предусмотрены штрафы или заключение до трех лет. В случае отягчающих обстоятельств, насилия, угроз или использования служебного положения — до пяти лет. Если же речь идет об организованных действиях или тяжких последствиях, ответственность может достигать восьми лет заключения.

Антисемитизм перестает быть "серой зоной" и становится риском с четкой ценой.

Почему это хорошо для Украины?

Антисемитизм никогда не был только проблемой еврейской общины. Это индикатор того, как работает общество. Если в нем допускается ненависть к одной группе, она неизбежно распространяется дальше.

Поэтому вопрос не в евреях, а в том, способно ли государство провести границу между свободой слова и языком ненависти — и не пересматривать ее каждый раз под давлением обстоятельств. Украина эту грань провела.

Украинско-еврейская история — одна из самых сложных в Восточной Европе. В течение нескольких сотен лет на этих землях формировались крупные еврейские общины: Одесса, Бердичев, Умань, Киев были центрами еврейской культурной и религиозной жизни. Но эта же земля несет бремя ужасных трагедий.

Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, в Бабьем Яру нацисты расстреляли почти 34 000 евреев. В целом же жертвами Холокоста на территории Украины стали более миллиона человек. Советская власть десятилетиями замалчивала эту трагедию — на первом памятнике в Бабьем Яру слово "евреи" вообще не появлялось.

Современное государство не может существовать в логике замалчивания. Когда Украина формализует неприемлемость антисемитизма, она фактически признает: эта история является частью ее самой. Не внешней темой и не чужой проблемой, а собственной ответственностью.

Дополнительный контекст: по данным ADL Global 100, уровень антисемитских настроений в Украине ниже, чем у некоторых соседей по Восточной Европе, в частности Польши или Венгрии.

А президентство Зеленского, который имеет еврейское происхождение, широко считается фактором, нормализующим еврейскую идентичность в публичной жизни.

Значение принятия закона о противодействии антисемитизму на глобальном уровне

Такие шаги всегда имеют внешнее измерение.

Для Израиля это сигнал о готовности работать с чувствительными темами на уровне институтов, а не деклараций. Для израильской аудитории это больше, чем техническое юридическое событие — это моральный и политический сигнал во время, когда еврейские общины по всему миру живут в состоянии постоянной тревоги.

Для западных партнеров — это маркер того, что Украина движется в сторону системы, где правила не зависят от ситуации. В современном мире доверие формируется именно через такие решения.

Поэтому я глубоко уверен, что этот закон — не о борьбе с антисемитизмом.

Он о другом: способно ли государство называть вещи своими именами даже тогда, когда это неудобно.

Украина на это ответила. В современном мире именно такие вещи формируют доверие.