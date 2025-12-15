Теракт в Сиднее: свет Хануки и тень антисемитизма

Свет первой свечи Хануки в ночь на 14 декабря 2025 года на Бонди-Бич в Сиднее должен был стать символом надежды. Вместо этого он обернулся жутким контрастом к темноте преступления.

Двое вооруженных мужчин открыли огонь по многотысячному праздничному собранию, убив по меньшей мере 15 человек и ранив десятки, среди них двух полицейских. Австралийская полиция сразу квалифицировала произошедшее как теракт, направленный против еврейской общины, и премьер-министр Энтони Албаниз назвал его "актом зла, антисемитизмом и терроризмом".

Как консул Государства Израиль, я испытываю одновременно гнев, скорбь и ответственность. В этих строках хочу не только выразить соболезнования семьям погибших и раненых, но и предостеречь: история повторяется, когда мы отводим взгляд. События в Сиднее не являются изолированным взрывом ненависти, они являются отголоском мирового тренда, угрожающего не только евреям, но и демократиям в целом.

Тень антисемитизма

Всем нам стали известны подробности этого теракта. Во время праздничного мероприятия "Chanukah by the Sea", где более тысячи людей с детьми слушали музыкантов и ждали торжественного зажжения меноры, двое молодых людей в черном начали стрелять по толпе. Очевидцы рассказывали, что выстрелы продолжались около десяти минут. Среди погибших был раввин Эли Шлангер, который в течение 18 лет служил общине, а также по меньшей мере одна израильская гражданка.

Драматические кадры распространились по всему миру: 43-летний мусульманский продавец фруктов Ахмед аль-Ахмед, не имея опыта обращения с оружием, бросился на одного из нападавших, разоружил его и получил два огнестрельных ранения. За этот подвиг премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс назвал его "настоящим героем", а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил "храброго мусульманина" как символ того, что борьба с ненавистью — это общее дело. Эта история напоминает: в моменты кризиса проявляются не только худшие, но и лучшие черты человечества.

Сиднейский теракт потряс весь мир. Генеральный секретарь ООН осудил "ужасное террористическое нападение", выразил солидарность народу Австралии и еврейской общине и подчеркнул, что нападения на религиозные общины бьют в самые основы терпимости и человеческого достоинства. Австралийское правительство пообещало искоренить антисемитизм, а израильские дипломаты призвали мировое сообщество к решительным действиям. Но эмоции и обещания недостаточны, если оставить без внимания причины и масштабы проблемы.

Антисемитизм становится трендом в некоторых странах

События на Бонди-Бич не стали "черным лебедем". Они произошли на фоне стремительного роста антисемитских инцидентов после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Отчеты J7 Task Force Against Antisemitism показывают резкое увеличение случаев ненависти. Только за период с 2021 по 2023 год количество антисемитских инцидентов выросло на 11 % в Австралии, 23 % в Аргентине, 72 % в Германии, 90 % в Великобритании, 83 % в Канаде, 185 % во Франции и 227 % в США. После 7 октября 2023 года в некоторых странах рост измерялся уже сотнями или тысячами процентов. Это не статистическая погрешность, а цунами ненависти.

Австралия стала тревожным примером. По данным Executive Council of Australian Jewry (ECAJ), в стране было зафиксировано 1 654 антиеврейских инцидента между 1 октября 2024 г. и 30 сентября 2025 г., что почти в пять раз превышает среднегодовые показатели до 7 октября 2023 г.. Предыдущий год был еще хуже — 2 062 случая по всей Австралии.

Растет не только количество, но и тяжесть: нападения на синагоги, дошкольные учреждения и другие еврейские институты стали самыми высокими за историю наблюдений. Председатель ECAJ Дэниел Агион отметил, что антиеврейский расизм "вышел с маргинесов и стал нормализованным", распространяясь в университетах, культуре, здравоохранении и на рабочих местах. Он предупредил: в такой среде "евреи имеют основания опасаться за свою физическую безопасность и благополучие".

Подтверждают это и другие источники. Согласно Times of Israel, в октябре 2025 г. ECAJ подсчитала 1 654 инцидента за год и подчеркнула, что антиеврейский расизм в Австралии "перешел в мейнстрим". В той же публикации цитируют Линду Бен-Менаше, председателя Национального совета еврейских женщин Австралии, которая говорит: "Антисемитизм поднимается из месяца в месяц, а правительство не слушает наших просьб. Когда подстрекательство не имеет последствий, насилие неизбежно". Доклад ECAJ отмечал, что антисемитские инциденты в стране за 2024-2025 годы выросли в пять раз.

Международные лидеры рассматривают ситуацию в Австралии как сигнал для всего мира. На встрече J7 в Сиднее старший вице-президент ADL Марина Розенберг заявила, что "когда синагоги поджигают в Мельбурне, а евреев атакуют в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Буэнос-Айресе и Торонто, это угроза не только еврейской безопасности, но и демократической стабильности". Другими словами, антисемитизм — это не "еврейская проблема", а болезнь, которая разъедает основы общества.

Уроки истории: никогда снова — не пустой лозунг

После Сиднея нас спрашивают: как такое может быть в XXI веке? Ответ кроется в истории. В конце 1930-х годов нацистский режим последовательно демонизировал евреев, провозглашал их "врагами народа", принимал сотни дискриминационных законов, а апогеем стала "Kristallnacht" — "Ночь разбитого стекла". 9-10 ноября 1938 г. при активном участии полиции и гражданских было разгромлено более 7 500 еврейских магазинов, сожжено более 1 000 синагог и арестовано около 30 000 еврейских мужчин, которых отправили в концлагеря. Эта государственная акция террора разрушила последние иллюзии безопасности немецкого еврейства и стала кульминацией лет эскалации ненависти.

Келли Сзани, вице-президент Иллинойского музея Холокоста, в своей речи к 87-й годовщине Kristallnacht отметила, что эта ночь стала "взрывным апогеем лет растущего преследования" и что "слова подготавливают почву для жестокости: они делают насилие мнимым, затем допустимым, затем неизбежным". Она предупредила: когда дегуманизирующий язык остается без ответа, мы "открываем двери для повторения истории". Поэтому память о прошлом — это не упражнения историков, а указание для современных политиков и дипломатов: молчание никогда не является нейтральным.

Важен другой урок: солидарность и действие. На странице Музея Холокоста США в июне 2025 г. появилось заявление: "История учит: когда антисемитские слова встречают молчание, антисемитское насилие часто следует". После теракта в Сиднее музей еще раз подчеркнул: "Слова имеют значение. Призывы "глобализировать интифаду" предсказуемо привели к тому, что евреи, в том числе и один из выживших Холокоста, был убит.

Нормализация антисемитского насилия отвратительна, а ее мировое распространение тревожно. Евреи повсюду под угрозой. И так же под угрозой все общество. Каждый должен безоговорочно осудить и противостоять этой угрозе". Это дипломатический язык, полный эмоций, но его смысл четкий: игнорирование языка ненависти — это соучастие.

Уроки прошлого не заканчиваются только Холокостом. Исследования ECAJ утверждают, что в последние годы антисемитские нападения в Австралии стали почти "рутинными" и включают поджоги синагог, нападения на школы и угрозы в больницах. Такие действия повторяют траекторию 1930-х годов: от лживых слов до погромов. Занимать позицию молчаливого наблюдателя — значит потакать ненависти.

Какие выводы можно сделать?

Сиднейский теракт — это трагедия, но и звонок пробуждения. Он демонстрирует, что антисемитизм не знает границ и что призывы к "интифаде" или "уничтожению Израиля" переходят в пули, которые разрывают тела мирных людей. Он также показывает, что в борьбе со злом важны солидарность и мужество: мусульманин Ахмед аль-Ахмед спас много жизней, рискнув собственной. Антисемитизм не является сугубо еврейской проблемой; это лакмусовая бумажка здоровья любого общества.

Как дипломат, я призываю правительства, гражданское общество, университеты, медиа и религиозных лидеров к трем шагам. Первое: бескомпромиссное осуждение и противодействие антисемитизму во всех его проявлениях, в том числе под маской "антиизраильской критики". Второе: инвестирование в безопасность общин и образование, которое развенчивает мифы и разъясняет, к чему приводит язык ненависти. Третье: построение широких коалиций против ненависти, потому что как показал Ахмед аль-Ахмед, в каждой общине есть люди, которые готовы встать на защиту соседей.

Теракт в Сиднее — это испытание для всего мира. Сейчас, когда в Украине, Израиле, США, Европе и Латинской Америке снова растет агрессия, мы не имеем права повторять ошибки прошлого. Память о Kristallnacht и о миллионах жертв Холокоста требует, чтобы мы не отводили взгляд от ненависти, какой бы она ни была — в соцсетях, на улицах или в парламентских залах. Молчать означает позволить разбивать стекло снова. Только общий голос демократий и всех людей доброй воли может остановить эту темную волну и превратить свет Хануки в огонь надежды для всех.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

