Людей на пляже в Сиднее расстреливали отец и сын: среди погибших есть украинец

Теракт во время празднования Хануки вблизи пляжа Бонди а австралийском Сиднее совершили отец и сын. Одного из них убили на месте стрельбы, а другой — находится под стражей

Количество жертв нападения возросло до 15 человек (не считая стрелка), еще 42 — доставлены в больницы, сообщило ABC News.

Служба здравоохранения Нового Южного Уэльса сообщила, что по состоянию на 8 утра по местному времени в критическом состоянии находились по меньшей мере 11 пострадавших.

Журналисты отметили, что нападавшими оказались отец 50 лет и его 24-летний сын, одного из них идентифицировали как Навид Акрама. Отец погиб, а сына взяли под стражу: он находится в тяжелом состоянии. Отец имел шесть единиц легально зарегистрированного огнестрельного оружия.

Украинец погиб в стрельбе в Сиднее

Как пишет Daily Mail, во время теракта в Сиднее погиб уроженец Украины Алекс Клейтман. По словам его жены Ларисы, муж получил смертельное ранение, когда пытался прикрыть ее собой во время нападения.

"Он поднялся, чтобы защитить меня, и пуля попала ему в голову", — пояснила Лариса.

По данным журналистов, Алекс Клейтман пережил Вторую мировую войну еще ребенком и находился в эвакуации в Сибири. Супруги прожили вместе более полувека, а в Австралию эмигрировали из Украины уже в зрелом возрасте.

Каждый год Алекс и Лариса посещали традиционное празднование Хануки в парке неподалеку от пляжа Бонди.

Напомним, 14 декабря на популярном пляже Сиднея в Австралии произошла стрельба.

Фокус также писал о мужчине, который обезоружил нападавшего в Сиднее, в результате чего получил ранения.