Людей на пляжі в Сіднеї розстрілювали батько та син: серед загиблих є українець

Теракт під час святкування Хануки поблизу пляжу Бонді а австралійському Сіднеї вчинили батько та син. Одного з них вбили на місці стрілянини, а інший — перебуває під вартою

Кількість жертв нападу зросла до 15 осіб (не враховуючи стрілка), ще 42 — доставлені до лікарень, повідомило ABC News.

Служба охорони здоров'я Нового Південного Уельсу повідомила, що станом на 8 ранку за місцевим часом в критичному стані перебували щонайменше 11 постраждалих.

Журналісти зазначили, що нападниками виявилися батько 50 років та його 24-річний син, одного з них ідентифікували як Навіда Акрама. Батько загинув, а сина взяли під варту: він перебуває у важкому стані. Батько мав шість одиниць легально зареєстрованої вогнепальної зброї.

Українець загинув у стрілянині в Сіднеї

Як пише Daily Mail, під час теракту в Сіднеї загинув уродженець України Алекс Клейтман. За словами його дружини Лариси, чоловік зазнав смертельного поранення, коли намагався прикрити її собою під час нападу.

"Він підвівся, щоб захистити мене, і куля влучила йому в голову", — пояснила Лариса.

За даними журналістів, Алекс Клейтман пережив Другу світову війну ще дитиною та перебував в евакуації у Сибіру. Подружжя прожило разом понад пів століття, а до Австралії емігрувало з України вже у зрілому віці.

Щороку Алекс і Лариса відвідували традиційне святкування Хануки у парку неподалік пляжу Бонді.

