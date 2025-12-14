Святкували Хануку: на популярному пляжі в Сіднеї сталася стрілянина, є жертви (відео)

На популярному серед туристів пляжі Бонді в австралійському Сіднеї сталася масова стрілянина. Підтверджено загибель 10 осіб.

Трагедія сталася під час святкування Хануки. Унаслідок теракту є поранені та загиблі, а поліція Південного Уельсу закликала відпочивальників уникати району, поки там триває операція зі знешкодження злочинців, повідомляє Kilburn Times.

Очевидці кажуть, що двоє озброєних людей почали стріляти по присутніх для святкування першого дня Хануки. Це спровокувало паніку, і сотні відпочивальників кинулися тікати з пляжу.

У мережі вже з'явилися перші записи трагедії, де видно, як злочинці стріляють із невеличкого мосту, який веде від автостоянки на Кемпбелл-Парад до самого пляжу. Він розташований усього за 50 метрів від дитячого парку.

На кадрах також видно людей, що лежать на землі. Одному потерпілому намагаються робити штучне дихання. Крім того, камери зняли, як беззбройний чоловік нейтралізував одного зі злочинців, забравши в нього гвинтівку.

Очевидець на ім'я Баррі, який був присутній на пляжі під час стрілянини, розповів ВВС, що був на святкуванні Хануки зі своїми дітьми. Якоїсь миті в натовпі пролунали постріли: по людях стріляли двоє чоловіків із мосту, і він побачив людей, котрі лежали на землі.

Баррі та його діти зуміли втекти, після чого "застрибнули в машину" і поїхали з пляжу на великій швидкості.

На те, що трапилося, відреагував прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, описавши стрілянину як таку, що "шокує і викликає тривогу". Він поговорив із комісаром Федеральної поліції Австралії та прем'єр-міністром Нового Південного Уельсу.

"Ми працюємо з поліцією Нового Південного Уельсу і будемо надавати подальші оновлення в міру підтвердження додаткової інформації. Поліція і співробітники екстрених служб перебувають на місці, працюючи над порятунком життів", — підкреслив глава уряду.

Поліція на місці події підтвердила загибель 10 осіб, включно з одним стрільцем. Його спільник поранений і перебуває в критичному стані. Його взято під варту. Ще близько 12 осіб дістали поранення, зокрема двоє правоохоронців. За повідомленнями в соцмережах, одного зі стрільців звали нібито Навід Акрам, про що свідчить його водійське посвідчення.

Користувачі вже нарікають на уряд через "мультикультуризм", натякаючи, що ті, хто стріляв, можуть бути мігрантами, які приїхали в країну як "лікарі" або "інженери".

Зараз на місці події проводять очищення від імовірних саморобних вибухових пристроїв (СВП). Поліція поки не може точно відповісти, чи пов'язаний теракт зі святкуванням Хануки.

В електронному буклеті заходу під назвою "Ханука біля моря 2025" зазначено, що він мав відбутися біля дитячого майданчика на пляжі в неділю вранці. Організований єврейським центром "Хабад" у Бонді, він містив у собі живі виступи та розваги "для різного віку".

Теракт на пляжі Бонді вже називають найсмертоноснішим випадком стрілянини в країні з часів теракту в Порт-Артурі. У 1996 році 35 людей загинули і десятки дістали поранення, коли самотній стрілець відкрив вогонь в історичному місці на Тасманії.

Той теракт став поворотним моментом, спонукавши уряд запровадити одні з найсуворіших у світі заходів з контролю за зброєю. Було запущено програму викупу зброї, посилено контроль за власниками, і кількість нападів різко скоротилася.

