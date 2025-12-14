Праздновали Хануку: на популярном пляже в Сиднее произошла стрельба, есть жертвы (видео)

На популярном среди туристов пляже Бонди в австралийском Сиднее произошла массовая стрельба. Подтверждена гибель 10 человек.

Трагедия произошла во время празднования Хануки. В результате теракта есть раненые и погибшие, а полиция Южного Уэльса призвала отдыхающих избегать района, пока там продолжается операция по обезвреживанию преступников, сообщает Kilburn Times.

Очевидцы говорят, что двое вооруженных людей начали стрелять по собравшимся для празднования первого дня Хануки. Это спровоцировало панику, и сотни отдыхающих бросились бежать с пляжа.

В сети уже появились первые записи трагедии, где видно, как преступники стреляют с небольшого моста, который ведет от автостоянки на Кэмпбелл-Парад к самому пляжу. Он находится всего в 50 метрах от детского парка.

Відео дня

На кадрах также видны люди, лежащие на земле. Одному пострадавшему пытаются делать искусственное дыхание. Кроме того, камеры сняли, как безоружный человек нейтрализовал одного из преступников, забрав у него винтовку.

Очевидец по имени Барри, который присутствовал на пляже во время стрельбы, рассказал ВВС, что был на праздновании Хануки со своими детьми. В какой-то момент в толпе раздались выстрелы: по людям палили двое мужчин с моста, и он увидел лежащих на земле людей.

Барри и его дети сумели убежать, после чего "запрыгнули в машину" и уехали с пляжа на большой скорости.

На случившееся отреагировал премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, описав стрельбу как "шокирующую и вызывающую тревогу". Он поговорил с комиссаром Федеральной полиции Австралии и премьер-министром Нового Южного Уэльса.

"Мы работаем с полицией Нового Южного Уэльса и будем предоставлять дальнейшие обновления по мере подтверждения дополнительной информации. Полиция и сотрудники экстренных служб находятся на месте, работая над спасением жизней", — подчеркнул глава правительства.

Полиция на месте происшествия подтвердила гибель 10 человек, включая одного стрелка. Его сообщник ранен и находится в критическом состоянии. Он взят под стражу. Еще около 12 человек человек получили ранения, в том числе двое правоохранителей. По сообщениям в соцсетях, одного из стрелков звали якобы Навид Акрам, о чем свидетельствует его водительское удостоверение.

Пользователи уже пеняют на правительство из-за "мультикультуризма", намекая, что стрелявшие могут быть мигрантами, приехавшими в страну как "доктора" или "инженеры".

Сейчас на месте происшествия проводится очистка от предполагаемых самодельных взрывных устройств (СВУ). Полиция пока не может точно ответить, связан ли теракт с празднованием Хануки.

В электронном буклете мероприятия под названием "Ханука у моря 2025" указано, что оно должно было состояться возле детской площадки на пляже в воскресенье утром. Организованное еврейским центром "Хабад" в Бонди, оно включало в себя живые выступления и развлечения "для всех возрастов".

Теракт на пляже Бонди уже называют самым смертоносным случаем стрельбы в стране со времен теракта в Порт-Артуре. В 1996 году 35 человек погибли и десятки получили ранения, когда одинокий стрелок открыл огонь в историческом месте на Тасмании.

Тот теракт стал поворотным моментом, побудив правительство ввести одни из самых строгих в мире мер по контролю за оружием. Была запущена программа выкупа оружия, усилен контроль за владельцами, и количество нападений резко сократилось.

Напомним, 14 декабря в университете США произошел массовый расстрел студентов во время сдачи экзаменов.

Также сообщалось, что в Черкасской области студенты готовили массовый расстрел в колледже.