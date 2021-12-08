В Черкасской области студенты готовили массовый расстрел в колледже, — СБУ

Молодые люди обсуждали организацию теракта и искали других единомышленников во "ВКонтакте". Дома у них силовики нашли оружие.

Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении теракта в Черкасской области. По данным силовиков, двое студентов готовили массовый расстрел одногруппников в одном из колледжей региона, а свой план они обсуждали в запрещенной на территории Украины социальной сети VK. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

СБУ утверждает, что двое молодых людей публиковали в социальной сети посты с фотографиями и видео, которые могут свидетельствовать о подготовке теракта. Помимо этого они искали единомышленников для организации расстрела.

По местам жительства студентов силовики нашли два пистолета, а также компьютеры и другие гаджеты, на которых содержатся доказательства планирования теракта.

Служба безопасности открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (подготовка террористического акта) УК Украины, следствие продолжается.

Как сообщила "Суспільному" представитель Черкасской областной прокуратуры Светлана Андрейченко, один из задержанных при помощи расстрела хотел отомстить одногруппникам за "систематические оскорбления".

Троим работникам колледжа были объявлены выговоры, еще один был уволен.

Ранее Фокус подробно разбирался, как быстро полиция отреагирует на сообщение о теракте в учебном заведении и каким образом организована безопасность в украинских школах.

Также мы писали о том, как девушка с арбалетом напала на учителей в одной из школ Полтавы. В результате экспертиза признала ее психически нездоровой, а суд отправил подозреваемую на принудительное лечение.