На Черкащині студенти готували масовий розстріл у коледжі, — СБУ

Молоді люди обговорювали організацію теракту та шукали інших однодумців у "ВКонтакті". Вдома у них силовики знайшли зброю.

Служба безпеки України повідомила про запобігання теракту на Черкащині. За даними силовиків, двоє студентів готували масовий розстріл одногрупників в одному з коледжів регіону, а свій план вони обговорювали у забороненій на території України соціальній мережі VK. Про це у середу, 8 грудня, повідомляє пресслужба відомства.

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СБУ стверджує, що двоє молодих людей публікували у соціальній мережі дописами з фото та відео, які можуть свідчити про підготовку теракту. Крім цього, вони шукали однодумців для організації розстрілу.

На місцях проживання студентів силовики знайшли два пістолети, а також комп'ютери й інші гаджети, на яких містяться докази планування теракту.

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (підготовка терористичного акту) КК України, слідство продовжується.

Як повідомила "Суспільному" представниця Черкаської обласної прокуратури Світлана Андрійченко, один із затриманих за допомогою розстрілу хотів помститися одногрупникам за "систематичні образи".

Трьом працівникам коледжу були оголошені догани, ще один був звільнений.

Раніше Фокус докладно розбирався, як швидко поліція відреагує на повідомлення про теракт у навчальному закладі та як організовано безпеку в українських школах.

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