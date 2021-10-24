Студентку, яка розстріляла шкільних вчителів в Полтаві, визнали психічно нездоровою

Суд прийняв рішення відправити Таїсію Петрову на примусове лікування в психіатричну лікарню. Експерти виявили у неї параноїдну шизофренію з галюцинаторно-параноїчним синдромом.

Київський районний суд міста Полтава змінив запобіжний захід для студентки з Харківського університету цивільного захисту Таїсії Петрової, яка розстріляла з арбалета двох педагогів у полтавській школі. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Оскільки експертиза виявила у дівчини психічне захворювання, що заважало їй усвідомлювати свої дії, а саме параноїдну шизофренію з галюцинаторно-параноїчним синдромом. На думку експертів, Таїсія потребує примусової госпіталізації і надання допомоги психіатрів під посиленим наглядом.

За підсумками експертизи слідчий і прокурор звернулися до суду з проханням про зміну для Петрової підслідних запобіжного заходу з утримання під вартою на приміщення в лікарню, яке б "виключило її небезпечну поведінку". Проти такого рішення не стала заперечувати сторона захисту.

В результаті суд задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу. На оскарження рішення у сторін є десять днів.

Фокус раніше писав про те, що 6 вересня близько 10.00 Таїсія Петрова проникла в школу номер 11, піднялася на другий поверх і вистрілила з арбалета в одну з вчительок. Пізніше вона вистрілила в заступника директора. Потім дівчина віддала зброю учневі 9-го класу. Педагоги зуміли затримати дівчину і передати її правоохоронним органам.

В результаті виявилося, що вчителька отримала поранення спини, а заступнику директора пошкодило руку.