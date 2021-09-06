Не пручалася при затриманні: що відомо про дівчину-стрілка з Полтави (фото)
Арбалет у дівчини, яка влаштувала стрілянину в школі і поранила двох викладачів, відібрав 14-річний учень 9 класу. Зброю винуватиця інциденту придбала в магазині.
Стали відомі нові обставини інциденту в полтавській школі №11, де 19-річна дівчина стріляла у викладачів з арбалета. У соцмережах діти обговорюють цей випадок і пишуть, що в дівчини фарбоване в зелений колір волосся, а на руках і шиї були видні сліди від порізів. Про подробиці події пише УНІАН.
Зловмисниця — уродженка Полтави і до 4-го класу навчалася в школі № 11. Арбалет придбала в магазині.
"Вона була із сигаретою. Зайшла в перший кабінет, вистрілила в спину вчительці. Далі вона заходила в кожен кабінет, який їй попадався, і стріляла ... Кого поранили? — Учителі української мови і зарубіжної літератури ... Заступниця директора закладу отримала поранення в руку, вчителька — у спину ...", — написали користувачі мережі
За словами очевидців, 14-річний учень 9-го класу забрав у дівчини арбалет, при цьому вона не пручалася. Дівчину затримали на місці і викликали поліцію, яка наразі встановлює особу підозрюваної і мотиви злочину.
У мережі стали доступні фото дівчини та її арбалета, з якого вона стріляла у викладачів.
Нагадаємо, що в школі № 11 міста Полтави 19-річна дівчина стріляла у викладачів школи з арбалета. За фактом стрілянини на території навчального закладу відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 і ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України