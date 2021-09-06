Не сопротивлялась при задержании: что известно о девушке-стрелке из Полтавы (фото)

Арбалет у девушки, устроившей стрельбу в школе и ранившую двух преподавателей, отобрал 14-летний ученик 9 класса. Оружие виновница инцидента купила в магазине.

Стали известны новые обстоятельства инцидента в полтавской школе №11, где 19 –летняя девушка стреляла в преподавателей из арбалета. В соцсетях дети обсуждают этот случай и пишут, что у девушки крашенные в зеленый цвет волосы, а на руках и шее были видны следы от порезов. О подробностях происшествия пишет УНИАН

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Злоумышленница – уроженка Полтавы и до 4-го класса училась в школе № 11. Арбалет приобрела в магазине.

"Она была с сигаретой. Зашла в первый кабинет, выстрелила в спину учительнице. Дальше она заходила в каждый кабинет, который ей попадался, и стреляла… Кого ранили? – Учителя украинского языка и зарубежной литературы… Заместитель директора заведения получила ранение в руку, учительница – в спину…", – написали пользователи сети

По словам очевидцев 14-летний ученик 9-го класса забрал у нападавшей арбалет, при этом девушка не сопротивлялась. Девушку задержали на месте и вызвали полицию, которая сейчас устанавливает личность подозреваемой и мотивы преступления.

В сети стали доступны фото нападавшей и ее арбалета, с которого она стреляла в преподавателей.

Напомним, что в школе № 11 города Полтавы 19-летняя девушка стреляла в преподавателей школы из арбалета. По факту стрельбы на территории учебного заведения открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 и ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины