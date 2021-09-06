В Полтаве 19-летняя девушка пришла в школу с арбалетом и подстрелила двух учителей (фото)

Расстрел учителей в учебном заведении устроила одна из бывших учениц. У девушки при задержании были порезаны руки.

19-летняя девушка устроила стрельбу из арбалета в одной из школ Полтавы и ранила двух педагогов. Об этом пишет пресс-служба МВД.

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По данным силовиков, ЧП произошло в понедельник утром, 6 сентября.

Правоохранители получили информацию от очевидцев о том, что на территории школы №11 в Полтаве неизвестная девушка ранила двух человек.

По предварительным данным, 19-летняя девушка зашла на территорию полтавской школы №11 и ранила из арбалета двух преподавателей.

По факту стрельбы на территории учебного заведения открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 и ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемая была задержана и доставлена в отделение полиции для дачи показаний.

[ + – ] Стрельба из арбалета в Полтаве

[ + – ] Стрельба из арбалета в Полтаве

По данным издания "Полтавщина", девушка, которая ранила двух преподавателей из арбалета, училась в этой школе до 4-го класса. Как рассказывают журналисты, во время задержания у подозреваемой были порезаны руки.

После задержания правоохранители хотят провести медосвидетельствование, чтобы установить, находилась ли девушка на момент стрельбы в алкогольном или наркотическом опьянении.

Директор школы №4 Валентина Олийниченко в комментарии Суспільному рассказала, что бывшая ученица зашла в одну из аудиторий на втором этаже и выстрелила в учителя и заместителя учебного заведения. Раненых педагогов госпитализировали, а девушку оперативно задержали.

Заместитель директора получила ранение в руку, а преподаватель — в спину. Валентина Олийниченко также подчеркнула, что девушка, устроившая стрельбу из арбалета, училась в школе №11 не до 4-го класса, а до 5-го.

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