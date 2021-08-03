Хотел отомстить за брата. Под Киевом мужчина ранил родителей, стреляя в толпу (фото)

В Василькове словесная перепалка закончилась стрельбой. Ранены четыре человека, подозреваемый задержан.

В Василькове Обуховского района Киевской области правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу по толпе. Об этом во вторник, 3 августа сообщает в Facebook пресс-служба полиции Киевской области.

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По данным правоохранителей, во время отдыха в местном ночном заведении произошел конфликт между двумя молодыми людьми.

Обидевшись на своего оппонента, 27-летний мужчина позвонил своим родителям и брату и сообщил, что его бьют и оскорбляют, используя при этом нецензурную лексику.

Родственники молодого человека приехали на место происшествия и начали "выяснять отношения". Один из посетителей схватил газовый баллончик и использовал его в сторону брата оскорбленного мужчины.

В ответ тот взял из автомобиля пистолет и начал стрелять в толпу. В результате стрельбы ранения получили родители мужчины и еще два человека.

[ + – ] Пистолет подозреваемого [ + – ] Оружие задержанного

Полицейские задержали стрелка и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

В случае, если вина мужчины будет доказана в суде, его ожидает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, 17 июля в Соломенском районе столицы произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение в ногу.

А 7 июля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

Также сообщалось, что в Киеве молодой человек обстрелял воинскую часть Нацгвардии, хвастаясь перед девушками.