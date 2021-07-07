Спецоперация "Гром": в Киеве неизвестный открыл огонь по полицейским (фото)

На месте стрельбы, в Голосеевском районе, работает 7 нарядов полиции, всю территорию вокруг оцепили.

В Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Сообщается, что стрельба произошла на Голосеевском проспекте, 58. Предварительно известно о двух раненых правоохранителях. На месте перестрелки находится 7 нарядов полиции. Территория оцеплена.

Также есть неподтвержденная информация, что нападающий стрелок застрелился. На данный момент комментариев полиции нет. Известно, что пострадавших полицейских госпитализировали.

[ + – ] Фото с места происшествия Фото: Киев оперативный

Как сообщает РБК, в столице объявили спецоперацию "Гром". В пресс-службе полиции обещают дать комментарии о происшествии позднее.

Напомним, в Вышгороде задержали мужчину после перестрелки у здания РГА. Также в Харькове задержали соратника Кивы, которого подозревают в рейдерстве.