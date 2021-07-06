В Харькове суд арестовал соратника Кивы, подозреваемого в рейдерстве

Меру пресечения избрали координатору организации "Патриоты – За жизнь" Олегу Ширяеву, который, как уверяют журналисты, также проходит по делу о нападении на представителя "Нацкорпуса".

Киевский районный суд Харькова во вторник, 6 июля избрал меру пресечения одному из лидеров организации "Патриоты за життя" Олегу Ширяеву.

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По словам пресс-секретаря Харьковской облпрокуратуры Дмитрия Чубенко, Ширяеву избрано содержание под стражей без права на залог до 12 июля 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

"Мера пресечения избрана до этой даты, потому что 12 июля заканчивается срок досудебного расследования в деле, где он является подозреваемым", – объяснил он.

Также в прокуратуре назвали причину задержания Олега Ширяева.

"Подозреваемый не являлся на вызов следователя для ознакомления с материалами уголовного производства, был объявлен в розыск и задержан по ходатайству о принудительном приводе для избрания меры пресечения", – добавил Чубенко.

Агентство пишет, что в сентябре 2018 года, в селе Занки Харьковской области группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора.

Они предоставили документы о передаче фермерского хозяйства, которому принадлежит элеватор, другому руководителю. Однако, по словам действующего руководителя хозяйства, никаких действий касаемо переоформления прав на предприятие он не совершал. \

Тогда между неизвестными и местными жителями с приехавшими их поддержать представителями Нацкорпуса произошла потасовка со стрельбой, в результате которой были задержаны 22 человека.

13 сентября того же года после проведения следственных действий в связи с данным конфликтом был задержан Ширяев, которому объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Также Ширяеву инкриминировали ч.1 ст.294 и ч.2 ст. 347 УК Украины (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога).

На арест своего соратника отреагировал народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Арестовали его не за попытку убийства Мошенского, а по делу 2018 года, где Олег Ширяев проходил как свидетель, а затем его перевели в разряд подозреваемых. Это еще раз доказывает системное давление власти на наше антифашистское движение", – заявил нардеп в своем Telegram-канале.

[ + – ] Заявление Ильи Кивы

Напомним, координатора общественного движения "Патриоты — За жизнь" Олега Ширяева задержали в центре Харькова в понедельник, 5 июля. В полиции отметили, что операция по задержанию проводилась уголовным розыском, но по какому именно делу – уточнять не стали.

По данным журналистов, задержание связано с нападением 30 июня на одного из бывших руководителей "Східного корпусу" Артема Мошенского, во время которого тот был ранен. Соратники Мошенского заявляют, что именно Ширяев причастен к этой стрельбе.

Ширяев ответил на обвинения, заявив, что покушение, по всей вероятности, связано с тем, что Мошенский "слишком много знал о преступлениях Андрея Билецкого и верхушки "Азова".