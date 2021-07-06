У Харкові суд заарештував соратника Киви, підозрюваного в рейдерстві

Запобіжний захід обрали координатору організації "Патріоти — За життя" Олегу Ширяєву, який, як запевняють журналісти, також проходить у справі про напад на представника "Нацкорпусу".

Київський районний суд Харкова у вівторок, 6 липня обрав запобіжний захід одному з лідерів організації "Патріоти за життя" Олегу Ширяєву.

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За словами прессекретаря Харківської облпрокуратури Дмитра Чубенка, Ширяєву обрано утримання під вартою без права на заставу до 12 липня 2021 року, передає Інтерфакс-Україна.

"Запобіжний захід обрано до цієї дати, тому що 12 липня закінчується термін досудового розслідування в справі, де він є підозрюваним", — пояснив він.

Також у прокуратурі назвали причину затримання Олега Ширяєва.

"Підозрюваний не зʼявлявся на виклик слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, був оголошений у розшук і затриманий за клопотанням про примусове приведення для обрання запобіжного заходу", — додав Чубенко.

Агентство пише, що у вересні 2018 року в селі Занки Харківської області група невідомих у балаклавах намагалася проникнути на територію місцевого елеватора.

Вони надали документи про передачу фермерського господарства, якому належить елеватор, іншому керівнику. Однак, за словами чинного керівника господарства, ніяких дій стосовно переоформлення прав на підприємство він не вчиняв.

Тоді між невідомими і місцевими жителями з представниками Нацкорпусу, які приїхав їх підтримати, сталася бійка зі стріляниною, у результаті якої були затримані 22 людини.

13 вересня того ж року після проведення слідчих дій, у звʼязку з цим конфліктом, був затриманий Ширяєв, якому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

Також Ширяєву інкримінували ч.1 ст.294 та ч.2 ст. 347 КК України (активну участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися погромами, знищенням і пошкодженням майна, спробою захоплення будівлі, навмисним пошкодженням майна працівника правоохоронного органу шляхом підпалу).

На арешт свого соратника відреагував народний депутат від партії "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива.

"Заарештували його не за спробу вбивства Мошенського, а за справу 2018 року, де Олег Ширяєв проходив як свідок, а потім його перевели в розряд підозрюваних. Це ще раз доводить системний тиск влади на наш антифашистський рух", — заявив нардеп у своєму Telegram- каналі.

[ + – ] Заява Іллі Киви

Нагадаємо, координатора громадського руху "Патріоти — За життя" Олега Ширяєва затримали в центрі Харкова в понеділок, 5 липня. У поліції зазначили, що операція із затримання проводилася карним розшуком, але за якою саме справою — уточнювати не стали.

За даними журналістів, затримання повʼязане з нападом 30 червня на одного з колишніх керівників "східного корпусу" Артема Мошенського, під час якого той був поранений. Соратники Мошенського заявляють, що саме Ширяєв причетний до цієї стрільби.

Ширяєв відповів на звинувачення, заявивши, що замах, цілком ймовірно, повʼязаний з тим, що Мошенський "занадто багато знав про злочини Андрія Білецького та верхівки "Азову".