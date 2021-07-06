Как в лихих 90-х: мужчину задержали после перестрелки у администрации Вышгорода (видео)

У главы ОО "Чистий шлях" Николая Онуфриева отобрали пистолет и меч, но он утверждает, что защищался от группы нападающих, повредивших его автомобиль.

5 июня в Вышгороде Николая Онуфриева задержали из-за стрельбы у здания районной администрации. Об этом пишет пресс-служба полиции Киевской области.

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Правоохранители задержали мужчину на ступеньках районной администрации, изъяли у него пистолет и самодельный короткий меч, которым он был вооружен. Управление полиции Вышгородского района открыло уголовное производство по признакам хулиганства, проводятся следственные мероприятия.

В сети появилось видео, снятое очевидцами из администрации. На нем видно, как группа из пяти человек отходит от здания, один из них, вероятно, был ранен. Николай Онуфриев оттеснял их с мечом в одной руке и пистолетом в другой, в какой-то момент один из противников выстрелил в лидера организации, который тут же начал отстреливаться, отступая обратно к администрации.

Представитель ОО "Чистий шлях" записал видео задержания Николая Онуфриева. Он начал рассказывать о совершенном на него нападении, после чего правоохранители забрыгали ему лицо из газового баллончика и повалили на землю. В другом видео очевидец рассказал, что задержанный применил силу к людям местного криминального авторитета, которые напали на него у административного здания.

[ + – ] Пистолет, изъятый после стрельбы в Вышгороде Фото: Нацполиция [ + – ] Самодельный меч, изъятый у задержанного в Вышгороде Фото: Нацполиция

"Это не Чикаго, и не Палермо а город Вышгород под Киевом где под зданием городского совета среди белого дня стрельба и нападение титушок на общественных активистов … стреляют и бьют как в лихих 90-х. Нацполиция, нардеп Ольга Василевская ау ау ау. Сейчас только один задержан, и именно тот, кто защищался", — заявил в Facebook бывший нардеп Игорь Мосийчук.

В управлении полиции Николай Онуфриев заявил на камеру, что нападавшие плевали в него, бросались окурками, угрожали расправой, а также повредили автомобиль: прокололи колеса, прыгали на капоте, сбили зеркало. По словам мужчины, он сам вызвал полицию. Член ОО "Чистий шлях" утверждает, что указывал полицейским на нападающих, однако их не задержали.

Ранее появилась информация, что координатора общественного движения "Патриоты — За жизнь" Олега Ширяева задержали в Харькове. Его считают причастным к обстрелу экс-руководителя "Східного корпусу" Артема Мошенского.