Як у лихих 90-х: чоловіка затримали після перестрілки біля адміністрації Вишгорода (відео)

У глави ГО "Чистий шлях" Миколи Онуфрієва забрали пістолет і меч, але він стверджує, що захищався від групи нападників, які пошкодили його автомобіль.

5 червня у Вишгороді Миколу Онуфрієва затримали через стрілянину біля будівлі районної адміністрації. Про це пише пресслужба поліції Київської області.

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Правоохоронці затримали чоловіка на сходах районної адміністрації, вилучили у нього пістолет і саморобний короткий меч, яким він був озброєний. Управління поліції Вишгородського району відкрило кримінальне провадження за ознаками хуліганства, проводяться слідчі заходи.

У мережі зʼявилося відео, зняте очевидцями з адміністрації. На ньому видно, як група з пʼяти осіб відходить від будівлі, один із них, ймовірно, був поранений. Микола Онуфрієв відтискував їх із мечем в одній руці та пістолетом в іншій, в якийсь момент один із противників вистрілив у лідера організації, який одразу ж почав відстрілюватися, відступаючи назад до адміністрації.

Представник ГО "Чистий шлях" записав відео затримання Миколи Онуфрієва. Він почав розповідати про скоєний на нього напад, після чого правоохоронці запирскали йому обличчя з газового балончика і повалили на землю. В іншому відео очевидець розповів, що затриманий застосував силу до людей місцевого кримінального авторитета, які напали на нього біля адміністративної будівлі.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

"Це не Чикаго, і не Палермо, а місто Вишгород під Києвом де під будівлею міської ради серед білого дня стрілянина і напад тітушок на громадських активістів… стріляють і бʼють як у лихих 90-х. Нацполіція, нардепка Ольга Василевська ау ау ау. Зараз тільки один затриманий, і саме той, хто захищався", — заявив у Facebook колишній нардеп Ігор Мосійчук.

В управлінні поліції Микола Онуфрієв заявив на камеру, що нападники плювали в нього, кидалися недопалками, погрожували розправою, а також пошкодили автомобіль: прокололи колеса, стрибали на капоті, збили дзеркало. За словами чоловіка, він сам викликав поліцію. Член ГО "Чистий шлях" стверджує, що вказував поліцейським на нападників, однак їх не затримали.

Раніше зʼявилася інформація, що координатора громадського руху "Патріоти — За життя" Олега Ширяєва затримали в Харкові. Його вважають причетним до обстрілу екскерівника "східного корпусу" Артема Мошенського.