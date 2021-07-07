Спецоперація "Грім": у Києві невідомий відкрив вогонь по поліцейських (фото)
На місці стрілянини, в Голосіївському районі, працює 7 нарядів поліції, всю територію навколо оточили.
У Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по співробітниках поліції. Про це повідомляє Київ Оперативний.
Повідомляється, що стрілянина сталася на Голосіївському проспекті, 58. Попередньо відомо про двох поранених правоохоронців. На місці перестрілки знаходиться 7 нарядів поліції. Територія оточена.
Також є непідтверджена інформація, що стрілок, який нападав, застрелився. Наразі коментарів поліції немає. Відомо, що постраждалих поліцейських госпіталізували.
Як повідомляє РБК, у столиці оголосили спецоперацію "Грім". У пресслужбі поліції обіцяють дати коментарі про подію пізніше.
Нагадаємо, у Вишгороді затримали чоловіка після перестрілки біля будівлі РДА. Також у Харкові затримали соратника Киви, якого підозрюють у рейдерстві.