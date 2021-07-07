Спецоперація "Грім": у Києві невідомий відкрив вогонь по поліцейських (фото)

На місці стрілянини, в Голосіївському районі, працює 7 нарядів поліції, всю територію навколо оточили.

У Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по співробітниках поліції. Про це повідомляє Київ Оперативний.

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Повідомляється, що стрілянина сталася на Голосіївському проспекті, 58. Попередньо відомо про двох поранених правоохоронців. На місці перестрілки знаходиться 7 нарядів поліції. Територія оточена.

Також є непідтверджена інформація, що стрілок, який нападав, застрелився. Наразі коментарів поліції немає. Відомо, що постраждалих поліцейських госпіталізували.

[ + – ] Фото з місця події Фото: Київ оперативний

Як повідомляє РБК, у столиці оголосили спецоперацію "Грім". У пресслужбі поліції обіцяють дати коментарі про подію пізніше.

Нагадаємо, у Вишгороді затримали чоловіка після перестрілки біля будівлі РДА. Також у Харкові затримали соратника Киви, якого підозрюють у рейдерстві.